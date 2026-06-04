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娛樂 最新消息

72歲陳盈潔傳病危前夫搶先告別 白冰冰遺憾訴心聲

〔記者陽昕翰／台北報導〕72歲的台語天后陳盈潔傳出身體狀況欠佳，許常德日前透露她的前夫已悄悄前往告別，屆時她的身後事將由喪葬業者小冬瓜代為公布，狀況令人擔心。綜藝天后白冰冰今天出席活動受訪，被問到了陳盈潔的狀況，感到非常揪心。

綜藝天后白冰冰今天出席活動受訪，被問到了陳盈潔的狀況，感到非常揪心。（記者潘少棠攝）綜藝天后白冰冰今天出席活動受訪，被問到了陳盈潔的狀況，感到非常揪心。（記者潘少棠攝）

白冰冰透露，近年持續透過許常德關心陳盈潔，認了曾金援對方，「（陳盈潔）狀況當然是不好，很多有心人都在幫助了，該做什麼我們就做什麼。」

白冰冰相隔28年以專輯《喝酒講酒話》入圍金曲獎台語歌后，她受訪分享近來心情，坦言心寬體胖看開了多人事，「我現在心裡沒有雜質，我都忘了是誰對不起我，但好事、誰對我好一定記得」，她也懶理酸民，「我也不想聽，我這輩子沒有什麼可以讓人家講的。」自覺這輩子活得很精彩，未來就是繼續好好過日子。

白冰冰相隔28年以專輯《喝酒講酒話》入圍金曲獎台語歌后。（記者潘少棠攝）白冰冰相隔28年以專輯《喝酒講酒話》入圍金曲獎台語歌后。（記者潘少棠攝）

年過70歲的白冰冰歌唱實力獲得肯定，談到入圍歌曲《喝酒講酒話》是知名音樂人俞隆華的作品，他曾創作《舞女》、《愛情的騙子我問你》等經典作品。

白冰冰分享，這首歌原本是俞隆華要給學生唱的，她一聽覺得「超讚」，主動爭取演唱。她坦言，本來擔心這類深受大眾喜愛、市場導向的歌曲不會受到評審青睞，能入圍讓她深受鼓舞。

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