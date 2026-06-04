張員瑛機場通關畫面流出 韓網怒批有必要這樣嗎

IVE成員張員瑛在機場通過海關時雙手環抱在胸前。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓大勢女團IVE成員張員瑛，近日因一段機場通關畫面掀起爭議。這段照片是張員瑛上月底從金浦國際機場飛到中國上海跑行程，通過海關的時候，張員瑛的舉動被網友指責冷淡，相關影片在韓網與社群平台瘋傳。

張員瑛在機場的表現，有粉絲認為她只是比較低調。（資料照，記者王文麟攝）

還原當天狀況，IVE成員幾乎全部都戴著帽子和口罩出現在機場，打扮十分低調。張員瑛通過海關進行查驗時，機場人員要求她露出臉部確認身分，她微微掀起帽子，之後把口罩拉下至鼻樑位置，讓工作人員檢查，因為她並未露出全臉，工作人員二度要求她把口罩往下拉一點，這才完成比對手續。

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張員瑛在機場的動作引起網友兩面爭議。（資料照，記者王文麟攝）

許多韓國網友指出，張員瑛從頭到尾雙手環抱在胸前，面對工作人員也很冷漠。韓國網友狠批她「大頭症發作」、「有必要這樣嗎」。同團成員秋天緊接在張員瑛之後通過海關，卻主動摘下口罩讓對方確認身分，接過護照的時候也客氣的以雙手接過，並微微鞠躬，相比之下，兩人態度大不同。

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