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娛樂 最新消息

劉香慈升格「上市董座夫人」吐真實心聲！加碼爆老公「主動遞辭呈」

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉香慈與老公鍾威凱婚後育有2子1女，家庭生活幸福美滿。過去擔任「永信藥品」總經理的鍾威凱投資創業的永鴻生技（6936）去年正式掛牌上市，鍾威凱也升格擔任「永鴻國際」董事長兼總經理。劉香慈今出席鞋品活動受訪，聊起升格「董座夫人」的心情，她忍不住苦笑稱自己在家其實只是「三個孩子的僕人」，更鬆口證實已封肚，透露老公已經完成結紮手術，打趣稱「他主動遞辭呈」。

劉香慈升格「董座夫人」。（資料照，記者陳逸寬攝）劉香慈升格「董座夫人」。（資料照，記者陳逸寬攝）

談到先生近年的創業路，劉香慈感性表示現在看著他身兼董事長與總經理，每天早出晚歸，「認真到連老婆都不理了！」不過身為愛妻的她也用實際行動表達支持，透露自己也是公司的小股東，「我自己也有買股票支持他。」

被問及近期的股市熱潮，劉香慈觀察到先生的公司雖然獲利創新高，身邊朋友的公司也營收破紀錄，但股價卻似乎沒完全反映出實質亮眼的表現。她分享自己的「小股東觀察」：「最近股市滿有趣的，可能因為大家目光都在AI相關產業，錢可能都在AI上吧！」

不過，劉香慈坦言自己的理財觀念非常保守，不喜歡每天看盤、心情跟著高低起伏，「我不想要每天在那邊心情搭雲霄飛車、提心吊膽的，追求安全、穩穩領股利就好。」她自嘲現實生活中照顧三個孩子，就已經讓她的心臟天天像在搭雲霄飛車了。

此外，劉香慈有兩兒一女，被問到拚「第四胎」的打算，她斬釘截鐵喊「可以了」，因為老公已經動結紮手術。她小女兒一歲多時，老公就主動提出要去動手術。劉香慈指出男生對於結紮手術似乎都有些恐懼，「他一直跟我說手術有多痛、打麻藥進去有多痛。」讓經歷過懷孕生產的她聽了忍不住反問：「那你知道生產的陣痛有多痛嗎？」好在老公求生慾極強，立刻秒回：「所以我就去結紮了啊！」

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