趙露思舞獅畫面瘋傳 親替外婆辦80大壽圈粉無數

中國女星趙露思（紅圈處）素顏上台表演舞獅替外婆祝壽。（翻攝自抖音）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國人氣女星趙露思日前才剛盛裝出席時尚活動，以女神姿態驚艷全場，沒想到隔天立刻切換身分，趕回老家替外婆慶祝80歲大壽。從紅毯焦點變身貼心孫女，趙露思一連兩天親自操辦壽宴，孝心滿滿的模樣再度圈粉無數。

據了解，趙露思於5月底連續舉辦兩場壽宴為外婆祝壽。首場以家宴形式進行，親友齊聚共享天倫之樂。當天她一改螢光幕前精緻造型，低調穿著黑色T恤現身，頂著雙麻花辮穿梭席間招呼賓客，忙進忙出的模樣完全沒有明星架子。

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趙露思甜美可愛又率直的個性，吸粉無數。（翻攝自IG）

隔天的慶生活動則更加熱鬧，趙露思特地邀請親朋好友準備表演節目，希望讓外婆度過難忘的一天。其中最吸睛的莫過於她親自上陣舞獅，不僅動作有模有樣，氣勢十足的演出更成為全場焦點，現場掌聲不斷。

相關畫面曝光後迅速在網路掀起討論，不少網友大讚趙露思私下模樣相當接地氣。尤其她頂著素顏、綁著雙麻花辮的模樣，看起來清純又可愛，被粉絲狂讚「萌到犯規」。

趙露思笑容甜美，還親自操辦外婆的80大壽。（翻攝自IG）

更讓人驚喜的是，身為當紅女星的趙露思完全沒有偶像包袱，不但親力親為籌辦壽宴，還親自下場表演舞獅逗長輩開心。自然不做作的模樣讓大批網友紛紛留言直呼：「這樣的孫女誰不愛」、「真的太圈粉了」、「又甜又暖」、「愛了愛了」。

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