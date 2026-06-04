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娛樂 最新消息

愛女黃露瑤爆戀情 黃西田大讚郭忠祐：做女婿當然可以

黃西田的女兒黃露瑤近日被爆與郭忠祐密戀。（記者陳奕全攝）黃西田的女兒黃露瑤近日被爆與郭忠祐密戀。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕黃西田的女兒黃露瑤近日被爆與郭忠祐密戀，甚至進度快到早就「進家門」拜見過家長。今（4日）黃西田盛裝出席民視、公視台語台《阿松與阿暖》首映會，受訪大方認了郭忠祐確實去過家裡，甚至對這位「準女婿」讚不絕口。

被問對郭忠祐是否滿意，黃西田笑開懷說：「不錯啊！很好，謝謝。」當聽到若郭忠祐未來真的做女婿的話，黃西田更是爽快回：「可以啊！當然可以。」之後不忘自嘲：「又不是我要娶。」

黃西田的女兒黃露瑤近日被爆與郭忠祐密戀。（記者陳奕全攝）黃西田的女兒黃露瑤近日被爆與郭忠祐密戀。（記者陳奕全攝）

黃西田分析，自己是南部人，郭忠祐也是南部人，「他跟我一樣，也是從鄉下出來的，他家裡也是種田的」，相同的成長背景，讓黃西田對他的第一印象好到不行，更當場掛保證大力激賞郭忠祐的人品：「挺古意的。」

雖然郭忠祐與黃露瑤對外依然低調，也稱兩人還是朋友。談到女兒的婚事，黃西田雖然嘴上開明表示，現在年輕人都是自由戀愛，做父母的不會強迫，「當然是年輕人自己去決定，我們不能跟小孩子說，妳一定要嫁給誰。我沒有這個觀念」，他大嘆女兒已屆適婚年齡，「她已經很晚了，我是希望她早一點嫁，她好像也考慮很多了」。當被問到：「希望明年當阿公嗎？」渴望抱孫的黃西田則說：「越早越好。看她要不要。」

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