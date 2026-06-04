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娛樂 最新消息

慟失白曉燕29年！白冰冰接女兒回家了 燒香親吐心聲

〔記者陽昕翰／台北報導〕綜藝天后白冰冰相隔28年再度入圍金曲獎台語歌后，今天受訪談及心情百感交集。她回憶當年入圍第9屆金曲獎最佳方言女演唱人獎正逢喪女之痛，人生跌入谷底，甚至萌生退出演藝圈的念頭。

綜藝天后白冰冰相隔28年再度入圍金曲獎台語歌后。（記者潘少棠攝）綜藝天后白冰冰相隔28年再度入圍金曲獎台語歌后。（記者潘少棠攝）

如今憑藉《喝酒講酒話》再次獲得金曲獎的入圍肯定，白冰冰感性表示：「原本以為自己會先拿到終生成就獎，我不想跟後輩爭啊，但我也很想要啊！」

白冰冰風光角逐最佳台語女歌手獎，將火拚秀蘭瑪雅、鄭宜農、陳怡婷及PiA吳蓓雅。白冰冰笑說，入圍名單簡直像是「四代同堂」，而她對自己充滿信心，透露已連續23年報名金曲獎，非常感謝評審看見她一路以來的努力。

白冰冰感謝評審看見她一路以來的努力。（記者潘少棠攝）白冰冰感謝評審看見她一路以來的努力。（記者潘少棠攝）

談到28年前的那次首度入圍，正逢白曉燕離世的悲傷時刻，她感傷說：「那是我人生最痛的時候，感覺老天爺要把我滅了」，當時的她根本無心慶祝，只想要封麥退出演藝圈，「入圍了也不知道該怎麼喜悅，每天只會對著孩子燒香。」

白曉燕離世至今29年，白冰冰今年終於順利將女兒的牌位移入白家祖先牌位中，讓女兒正式「回家」，不再孤單。白冰冰得知入圍消息的第一時間，也特地向女兒上香報喜，「我也向菩薩感恩，感謝一路以來的保佑。」

走過人生最深的傷痛，白冰冰始終以感恩的心面對一切。（記者潘少棠攝）走過人生最深的傷痛，白冰冰始終以感恩的心面對一切。（記者潘少棠攝）

走過人生最深的傷痛，白冰冰始終以感恩的心面對一切。她表示，無論遇到什麼事情，自己總是先祝福、先感謝，「每天聽到這些好消息，我都是先感恩，祝福大家，也祝福自己。」

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