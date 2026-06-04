黃仁勳AI供應鏈！凌華科技大董兒子是韓團成員 威神V揚揚是281億富二代

揚揚（右二）是威神V的成員。（翻攝自微博）

〔記者廖俐惠／台北報導〕黃仁勳的AI供應鏈受到國際關注，其中工業電腦廠凌華科技（6166）也是重要夥伴之一，不過創辦人兼董事長劉鈞有個韓團兒子劉揚揚，劉揚揚隸屬於南韓SM娛樂旗下的團體NCT「威神V」（WayV），人氣相當高。

威神V揚揚的父親是凌華科技創辦人劉鈞的兒子。（翻攝自微博）

凌華科技市值超達281億，是黃仁勳AI供應鏈的重要一員，網友更起底，董事長劉鈞的兒子劉揚揚也來頭不小，25歲的他是威神V的成員，出道至少也有7年。他出生於新北市，小學四年級就跟著家人移居德國，後來回到台灣參加SM娛樂的徵選，順利通過，後來也成功以NCT小分隊「威神V」的身分出道。

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威神V揚揚對於家世十分低調。（翻攝自微博）

不過劉揚揚本人對於家人一事十分低調，他是凌華公子一事，大概也只有粉絲或者哈韓族才略知一二。倒是成員偶爾會拿揚揚家很有錢一事來逗他，像是錕就曾笑說：「我想拿走揚揚的存摺！」Hendery也曾說過，揚揚最大的能力就是「鈔能力」、「揚揚除了可愛，還有數不盡的財富」。

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