趙娟週今迎生日拋震撼彈！甜喊想在台灣安定下來

趙娟週和Yahoo購物攜手寵粉，將送出千張專屬簽名卡，以及親密互動「神秘福利」。（Yahoo提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕韓國啦啦隊女神、統一獅Uni-Girls主力成員趙娟週在台人氣狂飆。今（4日）迎來生日的她，跨界解鎖新身分擔任電商應援大使，更大方許下生日願望，甜喊：「希望能在台灣好好安定下來，和台灣粉絲長長久久在一起！」

談到最難忘的生日禮物，趙娟週透露曾有粉絲特別訂製的企鵝造型巧克力蛋糕，雖然從台南一路顛簸送回台北，打開時早已「壓扁變形」，但滿滿的心意仍讓她感動至今。

請繼續往下閱讀...

外表甜美的她，私底下其實是個網購迷兼動漫宅，日前Cosplay扮《鏈鋸人》還曾引爆粉絲暴動。趙娟週笑稱自己最大的紓壓方式，就是躺在床上滑手機買東西。自認平時算是理性消費派的她，近期積極體態管理，除了帶來瘦身成功的好消息，更自豪地說：「最近最滿意的戰利品就是瘋狂大買『S號』美褲！」

趙娟週生日宣布跨界擔任Yahoo購物618年中慶應援大使！甜喊要和台灣粉絲長長久久。（Yahoo提供）

身為職棒啦啦隊的核心成員，趙娟週超敬業挺過球場烈日高溫暴曬毫不喊苦，卻對台灣「在地三寶」味道完全舉白旗！聽到榴槤、臭豆腐與香菜，當場抱頭大喊：「OH MY GOD！」崩潰的真實反應笑翻全場。不過，私底下她超愛與激推滷肉飯、台南牛肉湯與炸蚵嗲，連工作人員也笑說她根本已經「入魂台灣」，現在連講完電話都會不自覺自帶台式軟萌的「Bye Bye～」，反差萌指數破表。

從球場應援跨界到電商活動，趙娟週直言：「想把力量傳遞給大眾的心情是一樣的！」這次她也特別攜手Yahoo購物祭出寵粉獨家企劃，活動期間將送出千張「趙娟週專屬應援簽名卡」，幸運粉絲甚至有機會獲得與女神親密互動的「神秘福利」驚喜體驗，讓女神親自送上專屬應援。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法