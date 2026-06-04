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娛樂 最新消息

認愛G先生惹禍？李芷婷曬甜照遭洗版攻擊 罕見吐心聲

李芷婷大方認愛後，遭受不少惡意攻擊。（資料照，記者潘少棠攝）李芷婷大方認愛後，遭受不少惡意攻擊。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人李芷婷去年底受訪時大方透露自己有穩定交往的男友，520更大方公開與男友「G先生」甜蜜合照，性感告白直言：原本不想再談戀愛，卻被男友「征服荒漠的心」。豈料，曬甜照之後卻招來網友攻擊，昨（3）她發長文強調自己會勇敢向前。

520時，李芷婷甜蜜說：「有你真好」更許願兩人可以過很多個520，高調喊愛。網友卻瘋狂攻擊她「越來越像89妹」、「沒救了」、「一手好牌打爛」、「不久會分了啦」，這些惡意攻擊在網路上掀起熱烈討論。

李芷婷（右）於520大方公開與男友合照。（翻攝自Threads）李芷婷（右）於520大方公開與男友合照。（翻攝自Threads）

李芷婷發文透露自己才替室友慶生，面對外界的惡語相向，她勇敢說：「不用擔心我～其實我滿好的」，同時也解釋自己公開留言不是博取同情，只是希望有人看見一個女孩在成長過程中，脫離外界期待，會收到多少批評。

「我過於真實，真實到容易成為箭靶」，李芷婷直言自己不擅長包裝，更強調自己從未忘記初衷，「我的眼神始終沒有變過，向前看，然後繼續被丟雞蛋，擦乾淨，再繼續向前看」。雖然世界破破爛爛，但李芷婷願意一路縫縫補補，更溫柔地看待世界。

李芷婷強調自己會勇敢向前走。（資料照，記者王文麟攝）李芷婷強調自己會勇敢向前走。（資料照，記者王文麟攝）

對於網友惡意嘲諷她有「聖母病」，李芷婷直球對決，表示：「我從來沒有真正恨過一個人，因為在我的眼裡，看到的從來都不是尖酸刻薄的酸民，而是一個個受傷的孩子。」

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