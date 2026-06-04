三上悠亞錄台綜「失控重摔」畫面曝 飆講台語超道地

三上悠亞登上台灣綜藝。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠主持民視《綜藝新時代》日前帶領觀眾深入台北內湖，帶著來賓檸檬以及日本女神三上悠亞，展開一場充滿驚喜與笑料的夏日冒險。從吊橋秘境、美少女拳擊手，到室內滑雪與高爾夫對決，笑料不斷。

三上悠亞在節目中還有挑戰拳擊。（民視提供）

錄影當日節目收視大開紅盤，民視團隊致贈「鴨子」祝福團隊未來持續壓倒性勝利，三上悠亞得知節目收視這麼好，覺得開心也頻頻恭喜，阿翔更是問：「如果她播出這一集收視開紅盤，她會有什麼回饋粉絲？」，可愛的她笑說：「剪髮來謝謝大家」。

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檸檬（左起）、三上悠亞、阿翔、楊繡慧、籃籃遊內湖。（民視提供）

節目一開場，眾人來到風景優美的白石湖吊橋，阿翔拿出寫著「內湖」的板子，詢問三上悠亞是否知道內湖地名的由來？不論三上悠亞回答什麼，阿翔都一律稱讚：「答對了」、「好棒」氣得楊繡惠一巴掌拍上阿翔的腦袋，直喊：「聽你在死炸（胡說）！」一旁的籃籃還順帶教了三上悠亞說出「死炸」。

三上悠亞挑戰滑雪。（民視提供）

第一站籃籃提議帶大家去滑雪，籃籃帶著大家來到北部最大的室內滑雪場，體驗不用出國也能享受雪國樂趣。從學習跌倒開始，現場笑聲就沒停過，尤其三上悠亞一跌倒，所有人立刻衝上前關心；反觀楊繡惠跌倒時卻慘遭「集體忽視」，強烈反差笑翻全場。

旅程最後一站來到結合美食與運動的高爾夫咖啡廳。除了能享受精緻餐點與特色飲品，還能體驗揮桿擊球的快感。在Andy教練指導下，眾人從握桿、站姿到揮桿技巧重新學起，但過程中卻頻頻揮空，賽後，眾人終於能好好享受美食，餐點的美味程度甚至讓三上悠亞用台語大喊：「齁呷擱袂死！」

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