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娛樂 音樂

八三夭「萬人成年禮」倒數！劇透超驚喜「制服」彩蛋

〔記者張釔泠／台北報導〕八三夭8月15、16日在小巨蛋開唱，特別在售票前夕舉辦線上直播，將現場布置成繽紛生日派對。談到今年迎來樂團第18年生日趴，主唱阿璞感性表示：「18歲對八三夭來說是一個很重要的里程碑，最棒的慶祝方式，就是能再度回到小巨蛋，把我們滿載的音樂能量回饋給夭怪。」

八三夭文化大學開唱。（KKLIVE、不搖就滾提供）八三夭文化大學開唱。（KKLIVE、不搖就滾提供）

被問到想對18年前第一次辦生日趴的自己說什麼？主唱阿璞立刻陷入回憶殺，感性表示：「當年的師大小公園已經不見了，但八三夭的生日趴18年從來沒中斷過，今年更是我們第四度重返小巨蛋了！」吉他手劉逼也說：「不要對未來懷抱夢想，擁抱可以把握的現在，堅持每年生日趴的儀式感，會帶你走到想像不到的地方。」

八三夭售票前夕直播。（KKLIVE、不搖就滾提供）八三夭售票前夕直播。（KKLIVE、不搖就滾提供）

大批粉絲也在直播留言區刷屏敲碗「重磅驚喜」，團長小橘搶先預告：「會邀請神秘嘉賓合作！」阿璞則劇透「回到18歲，一定要穿上制服表演！」吉他手劉逼更透露延續每年生日趴嘉年華與推出新周邊傳統，神秘表示：「今年會有非常特別的企劃，敬請期待！」消息一出，立刻讓留言區的期待值瞬間破表。

八三夭預告小巨蛋演唱會將穿制服演唱。（KKLIVE、不搖就滾提供）八三夭預告小巨蛋演唱會將穿制服演唱。（KKLIVE、不搖就滾提供）

工作滿檔的八三夭，直播結束後馬不停蹄趕場文化大學「沒有翅膀的人」校園演唱。四年磨一劍的全新專輯，八三夭戲稱「上一次來的時候你們還是大一，現在已經要畢業」；適逢畢業季，劉逼戴上內建攝影機的智能眼鏡，「我要替你們錄下畢業前最珍貴的同窗畫面」並邀請大家在網路上「留友看」，活網程度獲得同學們熱烈迴響。

談及今年再度回到台北小巨蛋，和去年高雄巨蛋有何不同？主唱阿璞透露，不只加入了今年完成的全新專輯《沒有翅膀的人》曲目，「又適逢18歲生日趴，更像一場『萬人成年禮』！會有很多特別的環節，請大家期待一下。」

八三夭文化大學開唱。（KKLIVE、不搖就滾提供）八三夭文化大學開唱。（KKLIVE、不搖就滾提供）

鼓手阿電也霸氣向歌迷喊話：「高雄場沒嗨夠的、或是之前沒搶到票的夭怪不用擔心，台北場我們絕對是雙倍奉還！而且這次一連開唱兩天，就是要讓大家嗨個夠。這個生日趴就是一年一度、屬於八三夭跟夭怪家人的大聚會，大家進來小巨蛋就是毫無保留、盡情狂歡就對了！」

全球人壽 八三夭 2026 生日趴「沒有翅膀的人」世界巡迴演唱會門票6月6日（六）中午12:00全面啟售。

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