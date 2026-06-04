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娛樂 日韓

（直擊）SJ東海、銀赫許願重返大巨蛋！千名粉絲癱瘓信義A11

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團Super Junior-D&E今天（4日）接受品牌邀請，現身信義區新光三越A11出席快閃店，吸引近千名粉絲朝聖，有粉絲昨天晚上就夜排卡位，今天人潮更是多到癱瘓A11，大門口被擠得水洩不通，連記者都寸步難行，可見兩人的超高人氣。

Super Junior東海（左）、銀赫比愛心。（記者潘少棠攝）Super Junior東海（左）、銀赫比愛心。（記者潘少棠攝）

東海、銀赫今天身著黑色西裝帥氣現身，開場以招牌的「我們是Super Junior 喔伊喔」打招呼，吸引全場粉絲大喊「我們是E.L.F.」回應，東海表示：「每次來台灣都有這麼多粉絲、記者朋友歡迎我們，讓我覺得每一刻都是幸福的瞬間。」銀赫則表示：「我們Super Junior全員最近才在臺北大巨蛋演出，那時候有非常多粉絲一起參與，在全體活動結束後，現在我們成員分別進行活動，就像東海的個人巡演，我的啦啦隊主持，都能見到滿滿粉絲，是非常幸福的瞬間。」

Super Junior東海（左）比愛心，銀赫則送上飛吻。（記者潘少棠攝）Super Junior東海（左）比愛心，銀赫則送上飛吻。（記者潘少棠攝）

他們這次與快閃店合作，推出人生四格、全息合影給粉絲體驗，銀赫表示，當初在設計動作的時候，是以「戀人、朋友」為發想，希望不在身邊的時候，也能夠陪伴粉絲。東海則表示，當初是想要如何與粉絲拉近距離，抱著讓粉絲有美好體驗的初衷，希望未來有機會再辦快閃店，與粉絲有更多時間互動。

Super Junior東海（左）、銀赫堪稱台灣廠商寵兒，品牌代言接不完。（記者潘少棠攝）Super Junior東海（左）、銀赫堪稱台灣廠商寵兒，品牌代言接不完。（記者潘少棠攝）

被問到有什麼心願？現場粉絲大喊「大巨蛋」、「大巨蛋」，銀赫表示：「我們一起在大巨蛋開演唱會，這對所有成員來說是非常幸福的回憶，如果能夠繼續獲得大家的喜愛，當然也想再次登上大巨蛋開演唱會，對D&E來說如果有機會的話…我想要許下這個願望。」

Super Junior東海（左）、銀赫現身信義A11，現場擠得水洩不通。（記者潘少棠攝）Super Junior東海（左）、銀赫現身信義A11，現場擠得水洩不通。（記者潘少棠攝）

東海則認為，每一次來台灣，都受到大家的愛戴，覺得非常難得，希望未來更加頻繁來台跟大家見面。東海也特別提及，有粉絲夜排，記者也是一大早就來到現場，每次都幫他們拍攝很多好看的照片，最後東海邀請自拍邀請全場大合照，為今天的活動畫下句點。

值得一提的是，Super Junior在台灣人氣嚇嚇叫，從昨天晚上就有粉絲夜排，一直到今天上午人潮逐漸聚集，到了活動前，大批粉絲已經塞爆A11大門，完全無法進入，連記者都得穿越人牆才得以其門而入，品牌方出動多名保鑣在現場管秩序，粉絲真的相當瘋狂。

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