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中國官方投8震撼彈！點名低俗短劇「拜金炫富畸形婚戀」 網傻眼：霸總被霸道制裁

〔記者蕭方綺／綜合報導〕近年中國微短劇產業迎來爆炸性瘋狂成長，無論是「霸道總裁系列」、「穿越重生」，或是專攻中老年市場的「霸道總裁愛上絕經（停經）的我」，各種狗血、大尺度題材大受歡迎。不過這種亂象叢生的野蠻生長正式踢到鐵板！中國國家廣播電視總局3日晚間拋出震撼彈，宣布展開為期2個月的專項治理，點名「暴力復仇、拜金炫富」等8大低俗內容全面開砸，引發大批網友傻眼狂酸：「霸道總裁被霸道制裁了！」

《逼錦鯉替嫁活閻王，相府氣運全斷了》竟找來年僅11歲的女童星劉星辰飾演「替嫁新娘」。（翻攝自微博）《逼錦鯉替嫁活閻王，相府氣運全斷了》竟找來年僅11歲的女童星劉星辰飾演「替嫁新娘」。（翻攝自微博）

中國廣電總局發布通報指出，自6月1日起展開微短劇專項治理，將對「涉兒童有害、軟色情擦邊、拜金炫富、畸形婚戀觀、封建糟粕、暴力復仇、低俗片名、侵權盜版」等8個重點問題實行全周期、動態化監管。官方甚至拋出將實施「五個一批工程」提升品質，試圖挽回失控的「清朗環境」。

事實上，中國短劇市場為了博眼球，題材早已屢屢「刷新三觀」甚至踐踏道德底線。今年1月才爆出有劇組為了趕進度，竟以一天800元人民幣（約新台幣3500元）的賤價片酬，讓一個襁褓中的嬰兒在人造大雨中長時間狂淋，任憑寶寶哭得撕心裂肺也不喊停，被網民痛批「根本是虐兒」。

中國廣電總局發布通報指出，自6月1日起，展開微短劇專項治理。（翻攝自微博）中國廣電總局發布通報指出，自6月1日起，展開微短劇專項治理。（翻攝自微博）

更令人髮指的是，近日甚至出現疑似鼓吹童婚、公然戀童的變態題材，一部名為《逼錦鯉替嫁活閻王，相府氣運全斷了》的短劇，竟找來年僅11歲的女童星劉星辰飾演「替嫁新娘」，與28歲的大叔男星靳旺搭檔演對手戲。劇中不僅充斥7歲嫁人、15歲生子等荒謬情節，兩人更上演牽手、深情對視甚至「公主抱」等親密接觸，下作劇情瞬間引爆眾怒，逼得平台趕緊火速下架。

然而，面對官方一刀切的無情鐵拳，中國網友的評價卻相當兩極。雖然有人拍手叫好認為該「抑制歪風」，但更多老司機與觀眾忍不住叫苦連天，直呼短劇的靈魂就是狗血與紓壓，如今底線全被踩死，紛紛開酸：「全禁了還有什麼好看的？」

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