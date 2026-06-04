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娛樂 最新消息

《步步驚心》九阿哥崩潰！長劇邀約歸零 摘眼鏡痛哭：房貸壓力大

韓棟直播崩潰。（翻攝自微博）韓棟直播崩潰。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕45歲中國男星韓演出《步步驚心》「九阿哥」走紅，近日在直播中被粉絲關心問到「為何不拍戲了」，竟然當場情緒失控、悲從中來，甚至摘下眼鏡默默擦眼淚，坦言自己近年已經陷入徹頭徹尾「無戲可拍」的斷崖式困境，讓不少老劇迷看了一陣鼻酸。

回顧韓棟的追夢史，他其實並非表演科班出身，2005年毅然決然從大企業辭職、隻身一人當起「北漂」追夢。起初他憑藉《封神榜》的楊戩嶄露頭角，2011年更是靠著《步步驚心》九阿哥一角徹底爆紅，之後在《鹿鼎記》、《錦衣之下》等大劇中都有精彩表現，因為長年待在片場瘋狂接戲，還被業界封為「橫店一哥」與「橫店拚命三郎」。

然而，隨著演藝圈大環境近年進入超級寒冬，資本和劇組逐漸把資源全砸在「流量明星」身上，導致演技派的韓棟長劇邀約幾乎直接歸零，現在居然連個配角機會都求不來。

韓棟。（翻攝自微博）韓棟。（翻攝自微博）

面對職業生涯的斷崖式下滑，為了向現實低頭，韓棟不得不嘗試轉型尋找生路。他在直播中透露，自己目前完全沒有長劇工作，只能靠拍豎屏短劇和直播帶貨勉強維持生計。他苦笑表示，自己現在雖然天天「日拍二三十場短劇」，但不僅酬勞非常微薄，連作品口碑都慘不忍睹，新拍的短劇《鬢邊有朵栀子肥》在平台評分甚至直接跌到3分以下。

更慘的是，韓棟現在每個月還要死撐著兩萬多元的房貸壓力，本想靠直播帶貨補貼家用，卻又慘遭平台限流、流量差到根本無法營運，讓他一邊擦眼淚一邊自暴自棄地哭喊：「退出抖音吧！」消息曝光後立刻引發網友熱烈討論，不少人驚呼「原來明星也有房貸壓力」、「連橫店一哥都去拍短劇了，影視寒冬真的太殘酷」，紛紛湧入留言為他加油打氣，希望這位昔日的實力派老戲骨能早日熬過低谷，重新回到大螢幕前。

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