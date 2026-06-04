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劉喬安難逃被遣返 巴毛律師：這女的超級有問題

劉喬安（左）即將被遣返回台。（資料照，記者翻攝）劉喬安（左）即將被遣返回台。（資料照，記者翻攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「太陽花女神」劉喬安因毒品等案潛逃美國，先後遭國內5個地檢署通緝後，刑事局國際科駐美聯絡官提供「國土安全調查署」（HSI）及「執法行動遣返局」（ERO）情資，去年初在美國波士頓某飯店將她逮捕後，劉透過申請政治庇護等等手段，可說窮盡一切上訴理由，拖延遣返回台時間，最後今（4）日仍難逃被遣返命運，面對司法制裁。

稍早巴毛律師在臉書發文怒嗆劉喬安：「這女的超級有問題。」指她從太陽花開始出名之後，就開始趁勢募資說要幫助育幼院，「她那時講的話都很奇怪，說自己得乳癌，但乳癌一下二期，一下一期，後來證實根本沒有癌症，一堆話顛顛倒倒。」

巴毛律師表示，那時她提醒大家捐錢小心一點，馬上被罵爆說是國民黨的想抹黑太陽花運動，說癌症期數本來就會變來變去，巴毛律師還被問帳號是花多少錢買的，更被嗆劉喬安對台灣貢獻比她多很多，還表示巴毛律師根本是嫉妒。

巴毛律師說，劉喬安當初的言行就看得出來在說謊，只是那時因為支持太陽花，根本沒有人仔細審視其言行，「包括民眾黨主席黃國昌也是，網紅館長也是，台灣人很容易政治色彩蒙蔽雙眼，只要他是某個顏色的就無條件支持。」

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