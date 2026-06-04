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娛樂 日韓

BTS高雄開唱祭最狠防黃牛令！全網瘋找同名ARMY 關鍵原因曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕BTS防彈少年團睽違8年宣布11月登上高雄國家體育場開唱，除了掀起全台ARMY搶票熱潮，拓元售票祭出的超嚴格實名制更成為焦點，其中「第1張票鎖死本人、完全不可改名」的新規，被歌迷封為史上最強防黃牛神招。

BTS將於11月19日、21日、22日在高雄世運主場館連唱3場，門票開賣後迅速掀起搶票大戰。根據拓元售票規定，每人限購2張票，但每筆訂單的第1張門票將直接綁定購票會員姓名，且不得修改資料；即使同行者資訊填錯，或代搶後對方臨時反悔，官方也不提供單張改名服務，只能在期限內整筆訂單退票。

BTS防彈少年團11月將在高雄國家體育場連唱3場。（組合照，翻攝自IG）BTS防彈少年團11月將在高雄國家體育場連唱3場。（組合照，翻攝自IG）

由於第1張票無法轉讓，不少搶票成功卻多買場次的歌迷，為避免門票流回系統或落入黃牛手中，紛紛在Threads、FB社團發文尋找與自己同名同姓的真粉絲，以原價讓票並約定當天一起驗證件進場，大量「尋找同名阿米」貼文洗版，也讓網友笑稱宛如重演「鮭魚之亂」，甚至有人打趣詢問是否來得及改名。

市場人士分析，這套「鎖死第1張票＋整筆退票」機制，幾乎堵住黃牛透過改名轉售牟利的空間。隨著台灣近年持續加強打擊黃牛，BTS高雄場從技術層面強化實名制管理，不僅獲得大批歌迷肯定，也可能成為未來大型演唱會售票制度的新標準。

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