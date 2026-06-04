屈中恆痔瘡腫成高爾夫球大！爆「恐敗血症」急開刀 趴救護車強撐

〔記者蕭方綺／台北報導〕屈中恆、朱德剛和涂善存今彩排全民大劇團全新原創舞台劇《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》，故事靈感來自編導謝念祖多年的「生病住院日記」。戲外，屈中恆、朱德剛也分享自己住院故事，屈中恆說他2017年因痔瘡緊急住院開刀，術後不但無法好好休養，還得馬不停蹄投入工作，甚至搭過救護車一路趴著從台北到南投演出，讓他印象深刻。

屈中恆（右起）、朱德剛和涂善存今彩排舞台劇《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》。（記者胡舜翔攝）

他一開始因痔瘡流膿，以為吃消炎藥就能改善，沒想到痔瘡長到猶如高爾夫球般大，他驚覺事態不妙，若拖下去恐有敗血症風險，緊急住院，在隔日凌晨開刀，他細數當時週一進棚錄影後，週二凌晨開刀，週三製作人好友湯宗霖帶著禮品探病，聊沒幾句卻突然告訴他：「其實我們明天依舊要錄《國光幫幫忙》。」讓他當場傻眼。

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由於傷口尚未拆線，屈中恆只能硬著頭皮上工，錄影期間全程站著，不敢咳嗽也不敢亂動，還特地穿上夜用型衛生棉增加保護。不只錄影不能缺席，當週末他還得前往南投演出舞台劇《暗戀桃花源》。為了讓他順利完成演出，劇團特地安排一輛能夠躺臥的救護車接送，車上還貼心準備棉被，讓他一路趴著前往演出地點。

屈中恆形容，術後那段時間行動相當不便，連平常只要5到10分鐘的路程都變得格外艱難。有一次只是去買杯咖啡，來回竟花了40分鐘，走路速度慢到令人難以想像。他也笑憶因為身上隨時備著衛生棉，甚至有一次在場館遇到女性工作人員臨時求救借衛生棉，他還大方回應：「有啊！」意外成為當時的趣事。

屈中恆（右起）、朱德剛和涂善存今彩排舞台劇《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》。（記者胡舜翔攝）

朱德剛的住院經歷相較之下快樂許多，他20多歲時因保險關係接受健康檢查，意外發現肝指數偏高，便到醫院休養一週，由於不需要開刀，也沒有侵入性治療，只需施打營養針，還住高級單人病房，也曾半夜偷溜出去吃宵夜，讓朱德剛回憶起來直呼「超爽的」，打趣稱：「真的很好，比飯店還舒服，因為住飯店都沒人理你，醫院每天都有人關心你。」

此外，首次站上舞台劇舞台的涂善存因為年輕又健康，沒有住院經驗，但他演出的角色因粉碎性骨折住院，幾乎「躺著演」讓他印象深刻，笑說：「躺著看、躺著學、躺著練。」

首次演出舞台劇的他，也坦言與拍攝戲劇最大的不同，在於表演必須一氣呵成。涂善存表示，平時拍戲時一顆鏡頭拍上五分鐘就已經算很長，但舞台劇完全不同，「我一上去就再也下不來了。」

他進一步解釋，整場演出長達八、九十分鐘，演員必須全程維持角色狀態，不能喊卡重來，也沒有鏡頭切換與後製修飾空間，對體力與專注力都是極大考驗。《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》將於6月6日至6月21日在水源劇場演出，購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活。

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