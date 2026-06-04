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中國AI短劇爆「演員沒飯吃」震撼彈！橫店劇組慘砍半、平台虧7億全轉行

《霍去病》全劇由AI生成。（翻攝自微博）《霍去病》全劇由AI生成。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）技術快速發展，持續衝擊影視產業。中國近期AI短劇《霍去病》爆紅，外傳由3人團隊48小時完成、成本僅3000元人民幣（約1.4萬元新台幣）引發熱議。不過製作團隊澄清，該金額僅為AI算成本，實際參與人數約20人，且並無外傳80集內容，目前僅完成兩支約4至6分鐘短片，但仍掀起外界對AI影視衝擊的討論。

根據《新唐人電視台》報導，中國橫店導演指出AI如今已能協助完成劇本撰寫、分鏡設計、配音、配樂及特效製作，甚至能直接生成虛擬演員，大幅縮短製作時間與降低成本。他坦言，AI技術確實已對影視從業人員造成衝擊，「橫店現在冷冷清清，劇組數量少了超過一半。」不少過去需要耗費大量人力與時間完成的特效場景，如今透過AI數分鐘就能完成。

不過該導演認為，現階段AI作品仍存在侷限，「AI演員沒有靈魂，演不出細膩情感」，在表演層面仍難以取代真正具有實力的演員。

《霍去病》全劇由AI生成。（翻攝自微博）《霍去病》全劇由AI生成。（翻攝自微博）

除了劇組縮減，演員市場也受到明顯影響。有位短劇製片人透露，過去橫店、西安、鄭州、南寧等地都有大量短劇拍攝基地，如今AI短劇興起後，許多真人短劇案量減少，不少演員面臨失業危機。他表示，今年短劇市場整體開戲量下滑，許多演員被迫降價接案，酬勞甚至較過往縮水3至5成以上，「對製作方來說成本確實降下來了，但對演員和工作人員而言壓力非常大。」

據報導指出， 2025年中國真人短劇市場虧損情況嚴重，超過9成項目未能獲利。其中短劇平台「紅果」傳出虧損高達7億元人民幣，因此逐步縮減真人短劇投資規模，並將資源轉向AI仿真人短劇發展。隨著AI製作技術持續進步，未來是否將進一步改變影視產業生態，也引發外界高度關注。

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