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胡瓜67歲生日收「千萬級大禮」！開箱人生首台法拉利：整晚沒睡

胡瓜今年收到了豪華大禮，入手他人生第一台法拉利。（下面一位提供）胡瓜今年收到了豪華大禮，入手他人生第一台法拉利。（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜今（4）日迎來67歲生日，他的YT頻道《下面一位》今特別播出生日驚喜企劃，相當愛車的胡瓜今年收到了豪華大禮，擁有他人生第一台法拉利：「我67歲終於擁有一匹馬了！」

胡瓜欣賞極具收藏價值的古董車。（下面一位提供）胡瓜欣賞極具收藏價值的古董車。（下面一位提供）

胡瓜一直是演藝圈知名的愛車人士，不僅收藏多部經典老車，對於各品牌車款的歷史、性能與特色更是如數家珍。胡瓜透露，自己多年來開的幾乎都是老車，好幾部都超過26年，還有15年以上的，這20年來基本上沒買過新車，沒想到家人悄悄替他安排了一場驚喜交車之旅，讓他滿心期待也深受感動。

胡瓜（右）全程都充滿開心笑容。（翻攝自YT）胡瓜（右）全程都充滿開心笑容。（翻攝自YT）

胡瓜從瑪莎拉蒂古董車一路看到法拉利超跑，層層鋪陳的神秘交車儀式，讓胡瓜全程驚呼連連，參觀過程中，他從古董車的年代背景、法拉利V12引擎配置，到不同車型的定位與操控特性都侃侃而談，展現深厚的汽車知識，也讓現場工作人員頻頻讚嘆其專業程度。

過程中，胡瓜欣賞多款瑪莎拉蒂車型，甚至搬出一輛1963年誕生、極具收藏價值的古董車，讓胡瓜誤以為這就是家人送給自己的生日禮物。他看著車上特別貼著「KUA0010古董車」字樣，忍不住笑說：「雖然我年紀大一點，也不能把我當老古董吧！」

胡瓜家人合資送他一輛跑車。（翻攝自YT）胡瓜家人合資送他一輛跑車。（翻攝自YT）

最終親朋好友集資的胡瓜生日禮物，那台神秘車款終於揭曉，一輛二手酒紅色法拉利霸氣現身，全場驚呼聲不斷。胡瓜看到愛車真面目後更是激動不已，頻頻圍著車身欣賞細節，直呼：「太漂亮了！我每天都只是在影片上流口水，沒想到今天真的看到屬於自己的法拉利！」胡瓜感動不已，他開心表示：「我昨天一整晚都沒睡，今天真的太開心了！非常謝謝家人。」從老車收藏家到圓夢擁有人生第一台法拉利，辛苦打拚多年終於在67歲實現人生夢想，胡瓜的感動難以言喻。

胡瓜67歲生日收「千萬級大禮」！開箱人生首台法拉利：整晚沒睡胡瓜對新入手的法拉利充滿愛
，對著車鑰匙獻吻。（翻攝自YT）

除此之外，胡瓜也感謝四面八方湧入的祝福，熱心公益的胡瓜呼籲好朋友們千萬不要為了他生日破費，可以捐款公益團體結善緣，像是十方啟能中心7/4有活動，他的禮物他自己買，也樂於跟大家分享。

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