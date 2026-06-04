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娛樂 最新消息

（連線專訪2-2）《小姐好白2》有望成真？韋恩斯兄弟鬆口要「她」加入

《驚聲尖笑》馬龍韋恩斯、安娜法芮絲、西恩韋恩斯專訪影片：

〔記者許世穎／台北－紐約連線報導〕喜劇《驚聲尖笑》全新續作即將上映，除了讓影迷期待經典惡搞系列回歸之外，另一個最受關注的問題莫過於傳說中的《小姐好白2》到底什麼時候要拍？對此，馬龍韋恩斯與西恩韋恩斯接受專訪時也鬆口，坦言答案很快就會揭曉，而關鍵就掌握在觀眾手中。

馬龍韋恩斯（左起）、安娜法芮絲、西恩韋恩斯日前在紐約宣傳《驚聲尖笑》，和惡搞版鬼臉殺手合照。（UIP提供）馬龍韋恩斯（左起）、安娜法芮絲、西恩韋恩斯日前在紐約宣傳《驚聲尖笑》，和惡搞版鬼臉殺手合照。（UIP提供）

當被問到先前曾表示，如果這一集《驚聲尖笑》票房表現理想，就有機會推動《小姐好白2》時，安娜法芮絲搶先開玩笑表示：「他們跟我說，如果我把拍《驚聲尖笑》的片酬全部拿出來投資……」馬龍立刻接話：「不是這一集，是未來四集的片酬！」安娜也順勢配合演出：「對，把所有收入都存進銀行，然後拿來籌資。」

沒想到馬龍下一句更狠：「那我們就會讓妳在《小姐好白2》裡演一個臨演。」安娜笑回：「所以如果《驚聲尖笑》票房夠好，就能透過我來取得資金，而我最後得到的回報就是演一個背景路人。聽起來很棒吧。」

馬龍韋恩斯（右）笑說要不要拍《小姐好白2》取決於《驚聲尖笑》的成績。（UIP提供）馬龍韋恩斯（右）笑說要不要拍《小姐好白2》取決於《驚聲尖笑》的成績。（UIP提供）

西恩則補刀表示：「不，我們會在《小姐好白2》裡把妳殺掉。」馬龍還來不及反應，西恩便繼續描述劇情：「她會成為片頭第一個死者，鬼臉殺手突然出現捅她一刀，然後說：『妳不屬於這裡，快滾出去。』」對於自己被安排成開場就領便當的角色，安娜倒是毫不介意，還笑稱：「我很擅長演死掉的角色。」

玩笑開完後，馬龍還是認真回答影迷最關心的問題。他坦言，《小姐好白2》確實有機會成真，而《驚聲尖笑》的票房將是重要指標之一。「說真的，如果《驚聲尖笑》票房開出好成績，我們絕對會拍《小姐好白2》。」馬龍表示：「所以這樣吧，再給我們一週時間，或者兩週後，我們就知道到底會不會拍《小姐好白2》了。我希望答案是會。」

馬龍韋恩斯（左）和開心和安娜法芮絲在《驚聲尖笑》重聚首。（UIP提供）馬龍韋恩斯（左）和開心和安娜法芮絲在《驚聲尖笑》重聚首。（UIP提供）

當被追問，也有可能拍另一部《驚聲尖笑》嗎？馬龍則笑說：「兩週後就知道了。」西恩也把決定權交給觀眾：「是你們決定它能不能發生。」眼見兩兄弟不斷把壓力推給觀眾，安娜忍不住吐槽：「不要把責任推給觀眾啦！」接著還搞笑喊話：「拜託大家去看《驚聲尖笑》。如果你們希望我能賺到錢，再把錢送給韋恩家族的話……」

西恩則不忘替她補上一記神補刀：「如果你們希望安娜活下去的話，她病得很重。」安娜馬上糾正：「我只是肚子餓，而且越來越老了……」隨後又補上一句最符合《驚聲尖笑》精神的結語：「而且，為了錢我什麼都願意做。」

看來在《小姐好白2》正式拍板之前，韋恩斯兄弟最希望的，還是先讓觀眾進戲院支持《驚聲尖笑》。至於這部等待超過20年的續集究竟能否成真，答案或許真的很快就會揭曉。《驚聲尖笑》將於明天（5日）在台上映。

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