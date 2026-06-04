（連線專訪2-1）《驚聲尖笑》回歸惡搞！安娜法芮絲憶當年「定義了我的演藝生涯」

《驚聲尖笑》馬龍韋恩斯、安娜法芮絲、西恩韋恩斯專訪影片：

〔記者許世穎／台北－紐約連線報導〕經典惡搞喜劇《驚聲尖笑》推出全新同名續作（其實是第6集），回歸編劇兼製片同時演出的馬龍韋恩斯和西恩韋恩斯，以及女主角安娜法芮絲一同接受專訪。這不僅是該系列相隔25年再度由韋恩斯兄弟主導，也是安娜暌違近20年重返《驚聲尖笑》宇宙。安娜更感性表示，當年獲選演出《驚聲尖笑》，不只改變了她的人生，更定義了她此後26年的演藝生涯。

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安娜法芮絲（左）和蕾吉娜霍爾一同回歸《驚聲尖笑》齊搞笑。（UIP提供）

談到再次回到《驚聲尖笑》，馬龍笑說第一個念頭其實很單純：「走吧，我們去玩個痛快吧！」不過他也坦言，多少還是會有些忐忑，畢竟是在挑戰過去的自己，而前兩集又取得巨大成功。「我們只是覺得，現在是個很適合回來好好玩一場的時機。」

馬龍透露，促成回歸的重要原因之一，是米拉麥斯高層約翰格利克曼的一句話：「如果要拍《驚聲尖笑》，只有一種拍法，就是把韋恩兄弟找回來。」他對此深表認同，於是先找家族成員討論，之後再陸續邀回安娜法芮絲、蕾吉娜霍爾等老班底，希望打造一部兼具懷舊感與新鮮感的續作。

馬龍韋恩斯（左起）、安娜法芮絲、西恩韋恩斯為《驚聲尖笑》接受本報專訪。（UIP提供）

對安娜而言，這次回歸則有著截然不同的意義，她毫不諱言：「這完全是一場勝利！」她說距離上一次與這群夥伴合作已經20幾年，而當年在1999年獲選演出《驚聲尖笑》，對她的人生帶來極大影響。「那次選角改變了我的人生。」

安娜坦言，後來才發現惡搞喜劇其實是非常困難的表演類型，而她始終感謝導演基能瑞韋恩斯當年願意給她機會。「我一直在消化他送給我的那份禮物，因為在我心裡，喜劇真的太難了，而且好像沒有多少人真正重視它。」

馬龍韋恩斯（左起）、安娜法芮絲、西恩韋恩斯日前在紐約宣傳《驚聲尖笑》。（UIP提供）

她話還沒說完，馬龍立刻吐槽：「但妳一直都演得很輕鬆啊。」安娜則認真回應：「不，對我來說從來都不輕鬆。」沒想到馬龍接著補上一句神來一筆：「我們一直覺得妳就像是年輕版、漂亮版，而且還有胸部的萊斯利尼爾森（白頭神探）。」讓安娜秒回：「那他應該可以賺更多錢。」兩人一來一往相當逗趣。

談到相隔25年再次演出這些經典角色，馬龍認為最有趣的地方，就是思考角色多年後的人生發展。「因為已經過了25年，所以最大的問題就是：他們現在在哪裡？在做什麼？」他透露，新作中特別重新塑造安娜飾演的辛蒂現況，當觀眾再次見到她時，她已經躲藏了25年，隨時準備迎接鬼臉殺手再度現身。

安娜則坦言，自己最意外的是《驚聲尖笑》多年來始終受到觀眾喜愛，尤其是千禧世代，「我覺得韋恩兄弟身上有一種非常特別的特質，那種喜劇上的天才與電流般的魅力。」她甚至形容，這次回歸的感覺就像是在拍攝超級英雄電影，「真的很不可思議，大家非常渴望再次見到這些角色。」

而對於這群經典角色能在多年後再度聚首，三人都認為最重要的原因其實很簡單，觀眾依然需要笑聲。如今《驚聲尖笑》帶著原班人馬重新登場，也準備再次用毫無禁忌的瘋狂惡搞，讓全球影迷笑到失控。《驚聲尖笑》將於明天（5日）在台上映。

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