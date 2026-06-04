拋棄老婆孩子慘吞0分！男星開嗆《全城地圖》：等著被觀眾罵

〔記者傅茗渝／台北報導〕運動競技節目《全城地圖：最強明星隊》開播以來話題不斷、收視節節高升，本週日（24日）將迎來第一季的重要戰役第12集。製作單位特別將場地移師宜蘭田徑場，重現《全明星運動會》經典項目《標槍》、《足壘》及最受觀眾喜愛的《大隊接力》，紅藍兩隊展開最後一場榮耀之戰。

《全城地圖：最強明星隊》本週迎來第一季重要戰役。（《全城地圖：最強明星隊》提供）

在《標槍》項目中，藍隊選手YouTuber尼克展現驚人運動天賦，首次出手便投出亮眼成績，讓全場驚呼連連，也迫使紅隊緊急派出曾征戰《全明星運動會》的許得寪迎戰，才成功穩住戰局。尼克憑藉一己之力替藍隊搶下優勢，成為場上最受矚目的焦點之一。

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不過，並非每位選手都能順利駕馭標槍。紅隊的馬力歐在投擲時不慎踩線，最終遭判定成績無效、慘吞0分，讓他當場崩潰向鏡頭大吐苦水：「我拋棄孩子跟老婆來這邊，然後就零分，有必要這麼血腥嗎？你們就等著被觀眾罵。」 逗趣發言讓全場笑翻，成為本集一大亮點。

馬力歐標槍成績竟然是0分。（《全城地圖：最強明星隊》提供）

當來到最令人期待的《大隊接力》項目時，過去在藍隊時常被隊長錢薇娟點名的無尊，這次轉戰紅隊後彷彿徹底解放潛能。擁有輔仁大學體育系背景的他，在跑道上火力全開，以驚人的速度拉開與藍隊丁春誠之間的差距，完全顛覆眾人對他的印象。

無尊驚人的表現讓場邊隊友與對手全都看傻眼，連過去的隊長錢薇娟都忍不住驚呼：「運動員的樣子都回來了！」展現出與平時搞笑形象截然不同的一面。

無尊表現優異。（《全城地圖：最強明星隊》提供）

至於本週被錢薇娟「重點關照」的對象，則換成了張立東。在《足壘》球攻防戰中，張立東面對對手擊出的關鍵球時再次發生漏接失誤，導致藍隊痛失分數。紅隊見狀立刻在場邊歡聲雷動，士氣大振；反觀藍隊休息區氣氛瞬間凝重。

藍隊錢薇娟（右一）帶領藍隊氣勢奪人。（《全城地圖：最強明星隊》提供）

向來要求嚴格的錢薇娟，當場忍不住怒吼：「張立東，我不是叫你不要跳起來！」 面對隊員接連在守備端出現狀況，錢薇娟也無奈苦笑表示：「送走了一個無尊，沒想到又給了我一個立東。」 一句話讓現場笑聲不斷。

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