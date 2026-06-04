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娛樂 電視

《影后》史艾瑪工具人男友當爸了？牧森解鎖20年後新身分：母親是謎

〔記者李紹綾／台北報導〕牧森2024年憑藉影集《影后》受到關注，近日擔任舞台劇《我不是影后》特邀嘉賓，從小螢幕走向劇場舞台，再度回到《影后》宇宙，他開心說：「很榮幸能出演這次舞台劇！超脫的新故事，我自己也覺得非常好看。」

牧森以特邀嘉賓演出《我不是影后》。（周子娛樂提供）牧森以特邀嘉賓演出《我不是影后》。（周子娛樂提供）

從影集《影后》到舞台劇《我不是影后》，牧森成為少數親身參與兩個版本演出的演員之一。他此次以客串形式現身舞台劇，飾演影集角色陳偉任20年後的兒子「逼比」，母親身分成謎的設定，也為劇情增添奇幻與笑料。雖然出場篇幅不長，牧森憑藉自然的表演節奏與靈活的臨場反應，將角色魅力展現得恰到好處，也讓觀眾留下深刻印象。

牧森客串舞台劇《我不是影后》再續《影后》宇宙。（周子娛樂提供）牧森客串舞台劇《我不是影后》再續《影后》宇宙。（周子娛樂提供）

談到收到邀約的第一時間，牧森表示：「覺得滿有意思也很開心，是一個延伸的時空背景，有全新的故事，也不太確定會發生什麼事，對我來說很好玩。」他也分享舞台劇與影像表演最大的不同在於現場節奏與即時反應：「現場的靈活度很重要，演員夥伴們也都很強，大家會一起討論、互相幫助。」

牧森在《我不是影后》飾演「逼必」，短暫登場卻令人印象深刻。（周子娛樂提供）牧森在《我不是影后》飾演「逼必」，短暫登場卻令人印象深刻。（周子娛樂提供）

牧森先前在影集《影后》飾演史艾瑪的工具人男友「陳偉任」，細膩詮釋角色在陪伴女友追夢與面對現實拉扯之間的情感變化，真實又具層次的演出引發觀眾共鳴，也讓他知名度攀升，逐步成為備受矚目的新生代男演員。後續他也憑藉電影《進行曲》入圍金馬獎最佳新演員，表現獲得肯定。隨著作品討論度持續延伸，他陸續接獲多項影視邀約，上半年已投入四部作品拍攝，持續累積不同類型角色經驗。

牧森重返《影后》世界，全新角色一登場就搶戲。（周子娛樂提供）牧森重返《影后》世界，全新角色一登場就搶戲。（周子娛樂提供）

目前牧森除了投入新影集拍攝外，主演作品也將陸續與觀眾見面，其中包括電影《大仙尪仔》、影集《小孩才做選擇》以及電視電影《熊山記》。持續在不同類型作品中突破，也讓觀眾與粉絲更加期待牧森接下來帶來的全新面貌。

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