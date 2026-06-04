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娛樂 電視

沈玉琳重返外景！搭檔潘若迪馬力歐 突認開公司失敗全說了

〔記者林欣穎／台北報導〕東森推出全新實境節目《人生無限好公司》由剛經歷大病痊癒後復出的沈玉琳擔綱主持，這也是他重返螢光幕後的首個外景節目。沈玉琳與多年好友潘若迪、馬力歐組成「熱血大叔」，並攜手啦啦隊女神短今、艾融兩位特助，挑戰實踐彼此未竟的人生清單。

沈玉琳康復後重返外景節目。（東森綜合台提供）沈玉琳康復後重返外景節目。（東森綜合台提供）

昨日沈玉琳主持群於板橋慈惠宮正式開工祈福，並驚喜現身西門町，由主持人親手發放200份親手炒的「糖炒栗子」回饋觀眾。這次沈玉琳在節目中扮演公司的董事長一職，他分享：「我曾是『超級』製作人，因為我不是普通的製作人，我也開過公司，也是好幾個製作人的老闆，以前公司之所以會失敗，就是因為我太熱血、事必躬親，什麼事情都要衝第一個，但當同時有七個節目時，我每個都衝第一線，就搞到精疲力竭，然後底下的人也沒成就感，因為覺得反正老闆最後都會改掉。」這次他誓言改掉壞毛病，學習分工、下放權力，但本質上仍是那個熱情投入的老闆。

沈玉琳（中）靠皮拉提斯拚「持久」，馬力歐（左）56歲得兒子，視健康為唯一。（東森綜合台提供）沈玉琳（中）靠皮拉提斯拚「持久」，馬力歐（左）56歲得兒子，視健康為唯一。（東森綜合台提供）

而問及作為與沈玉琳開圓夢節目的搭檔感想，馬力歐謙虛表示，能與兩位前輩合作是「沾他們的光，天塌下來也有他們頂著」。潘若迪也感性發聲，希望在人生巔峰、走老運的同時，不讓後半輩子留下遺憾。

談到面對沈玉琳大病後痊癒，有無重新審視自己的人生清單？ 56歲才喜得一子的馬力歐深刻體會到「健康是 1，沒有這個 1，後面的財富都沒意義」，因此決心透過節目進行全身健檢，為了陪伴妻兒好好審視身體狀況。而潘若迪則許願趁還有體力時舉辦一場萬人有氧演唱會，並能單純出國旅遊、吃遍美食，而不只是為了工作。

沈玉琳（中）與潘若迪（左二）、馬力歐（右二）組成「熱血大叔」，攜手啦啦隊女神短今（左）、艾融，挑戰實踐彼此未竟的人生清單。（東森綜合台提供）沈玉琳（中）與潘若迪（左二）、馬力歐（右二）組成「熱血大叔」，攜手啦啦隊女神短今（左）、艾融，挑戰實踐彼此未竟的人生清單。（東森綜合台提供）

面對高強度外景是否有進行體力訓練？沈玉琳透露目前還在追蹤期，遵醫囑「不能亂吃補給品」以免影響醫師身體數值的評估，改採中低強度運動。他幽默分享近期密集練習皮拉提斯，因為「美女多，東看看西看看比較不無聊」。而是否擔心被充滿能量的潘若迪比下去？他毒舌分析，潘若迪強在90分鐘不間斷的「爆發力」，他則贏在耐力，「持久型在感情上比一下下來的好」。

對於女神短今與艾融的加入，馬哥強調大叔們皆「有家有室」，互動絕對規矩，內心不會起任何波瀾或漣漪。沈玉琳則笑稱，潘、馬兩人互動容易流露「爸爸感」或「阿公感」，不像他與女生互動較像「平輩」。潘若迪則將此組合形容為「爺孫火花」，期待在爆笑互虧之餘，展現彼此照顧、共同完成任務的一面，「可能前一秒還在鬥嘴，下一秒就一起完成任務，笑著笑著又有點感動」。

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