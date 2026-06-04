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爆引退消失20年！情歌王子露面 扯出與豬哥亮「驚人祕辛」

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視熱播綜藝《綜藝一級棒》本集迎來大來賓，堪稱台灣情歌王子鼻祖的王建傑首度現身節目，一開場就帶來經典台語歌《最愛的人》。不論是歌聲還是外表，王建傑都維持得相當驚人，讓眾人忍不住強調「這是本人，不是AI」。

情歌王子鼻祖王建傑（中）首登《一級棒》。（中視提供）情歌王子鼻祖王建傑（中）首登《一級棒》。（中視提供）

主持人康康在介紹時，特別提及王建傑是秀場天王豬哥亮的親戚。王建傑笑著回想，以前看到豬哥亮都叫他「叔叔」，直到後來他過世後，自己跟豬哥亮的兒子聊到這件事，才驚覺搞錯了，其實他倆算是同輩。

而面對外界盛傳他「告別歌壇20年」的傳聞，王建傑也在節目中大方澄清：「我沒有告別，只是利用時間去做我有興趣的事。」 他透露10幾年前母親過世，自己因為走不出來，後來是靠著攝影才慢慢走出傷痛。這次現身節目，他也順道宣傳8月即將舉辦的演唱會，更厲害的是，宣傳板上的照片是他自拍後請油畫大師作畫，他再拍成照片設計成海報，展現多才多藝的一面。

陳孟賢（左起）封談詩玲、陳隨意兩人為「陳年老談」。（中視提供）陳孟賢（左起）封談詩玲、陳隨意兩人為「陳年老談」。（中視提供）

難得邀請到情歌王子，整集節目選唱的歌單都是稱霸一時的經典金曲。其中一段特別搭配陳孟賢的「阿賢之聲」歌中劇，當陳孟賢專訪人氣「森恬CP」時，劈頭就問杜忻恬「李子森有什麼缺點」、沒想到杜忻恬竟勁爆說出：「我覺得他有點小！」

這話不免讓陳孟賢瞬間想歪、趕緊打住，杜忻恬這才連忙澄清：「是說他心智年齡很像小朋友。」 講完才讓陳孟賢鬆了一口氣。隨後輪到李子森要指出杜忻恬的致命缺點時，他的答案竟是「她很大」，率真的講話風格讓陳孟賢頻頻誤會直呼：「你們都在一起這麼久現在才嫌太大。」結果李子森連忙解釋，自己指的是杜忻恬脾氣大、有王者之氣，逗得全場大笑。

陳孟賢（左起）訪杜忻恬、李子森CP鬧笑話。（中視提供）陳孟賢（左起）訪杜忻恬、李子森CP鬧笑話。（中視提供）

另一對搭檔陳隨意和談詩玲對唱時，被陳孟賢封為「陳年老談」。陳孟賢現場加碼爆料，談詩玲最近迷上古裝劇《逐玉》的男主角張凌赫，還非常欣賞他的六塊肌，於是好奇問她組CP怎麼不選張凌赫？談詩玲也打趣笑稱：「張凌赫太貴了」。

至於《一級棒》的另一對人氣CP許志豪和翁鈺鈞，兩人合作其實也超過兩三年。當陳孟賢問到如果要用一首歌來詮釋兩人之間的關係時，翁鈺鈞竟然選了《無言的結局》台語版《無緣的結局》這首歌，話一講完，頓時讓一旁的許志豪超級無言，現場笑料不斷。

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