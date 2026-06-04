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娛樂 電視

62歲港星轉行風水師 公開「渣男面相」開酸打假網紅：顴骨高殺人不用刀

〔記者李紹綾／台北報導〕港星黎耀祥、龔嘉欣主演MyVideo靈異輕喜劇《香港探秘地圖》，劇情以香港七大都市傳說為藍本，帶領觀眾深入探索大學校園鬧鬼、片場靈異事件、華富邨UFO及神秘結界等離奇傳聞。

黎耀祥在《香港探秘地圖》飾演風水師「莊一臣」。（台灣大哥大MyVideo提供）黎耀祥在《香港探秘地圖》飾演風水師「莊一臣」。（台灣大哥大MyVideo提供）

龔嘉欣劇中飾演擁有科學腦的打假網紅「畢萍」，誓言拆穿黎耀祥飾演的風水師「莊一臣」神棍真面目。近日播出的校園鬧鬼單元掀起熱議，原來劇情參考自80年代流傳甚廣的香港大學醫學院都市傳說，當年傳出有新生遭反鎖停屍間過夜，隔天被發現滿身傷痕與牙印，甚至出現疑似啃咬屍體的駭人傳聞，至今仍是香港最知名校園靈異故事之一。

龔嘉欣（右）在《香港探秘地圖》飾演擁有科學腦的打假網紅。（台灣大哥大MyVideo提供）龔嘉欣（右）在《香港探秘地圖》飾演擁有科學腦的打假網紅。（台灣大哥大MyVideo提供）

除了靈異案件引發討論，黎耀祥在劇中大秀「戲王級嘴功」同樣成為亮點。劇情來到廟街拍攝現場，玄學大師的他即席開班教學，先拿龔嘉欣當範例，從「眼大黑白分明，開朗命好又聰明」一路講到「顴骨太高，殺人不用刀」、「鼻似鷹嘴，啄人心髓」，毒舌連發讓龔嘉欣當場傻眼。隨後他更公開「渣男面相大全」，包括雙眼水汪汪代表「感情亂葬崗」、魚尾紋過重象徵多情花心、唇薄則容易寡情等，一連串押韻又洗腦的台詞不但展現深厚演技，也讓不少觀眾笑稱根本是在看「玄學版戀愛教戰手冊」。

龔嘉欣（左）、黎耀祥在《香港探秘地圖》同台飆戲。（台灣大哥大MyVideo提供）龔嘉欣（左）、黎耀祥在《香港探秘地圖》同台飆戲。（台灣大哥大MyVideo提供）

事實上，《香港探秘地圖》是黎耀祥與龔嘉欣相隔6年再度合作，這回雖然沒有前作《殺手》中的激烈對打戲碼，卻上演另一種形式的「埋身肉搏」。劇中角色莊一臣與畢萍理念南轅北轍，一個深信玄學、一個堅持科學，兩人只要碰面便唇槍舌劍，被觀眾封為「最強鬥氣冤家」。

向來以市井小人物角色深植人心的黎耀祥，這回化身集無賴、市儈與小聰明於一身的風水師，再度展現招牌喜劇魅力；而龔嘉欣則延續《靈戲逼人》、《新四十二章》的搞笑能量，飾演擁有最強大腦與三吋不爛之舌的打假網紅，甚至不惜頂著爆炸頭與誇張造型自毀形象，喜感十足。

黎耀祥在《香港探秘地圖》教辨識「渣男面相」。（台灣大哥大MyVideo提供）黎耀祥在《香港探秘地圖》教辨識「渣男面相」。（台灣大哥大MyVideo提供）

除了《香港探秘地圖》持續揭開香港都市傳說之謎，台灣大哥大MyVideo近期也集結多部話題戲劇。由苗僑偉、岑麗香主演的港劇《重案解密》，以重啟塵封懸案為主軸，改編《剖腹奪嬰案》、《公仔藏屍案》等香港真實奇案，帶領觀眾抽絲剝繭追查真相；古裝宅鬥陸劇《良陳美錦》則由任敏、此沙主演，搭配董思成飾演的世子爺「葉限」掀起超高討論度，複雜糾葛的感情線與權謀鬥爭讓劇迷欲罷不能；而魏哲鳴、鄭合惠子主演甜寵陸劇《你是遲來的歡喜》，以久別重逢、破鏡重圓的浪漫設定圈粉無數，成為近期討論度最高的愛情劇之一。多部強檔戲劇現正於台灣大哥大MyVideo熱播中。

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