自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李珠珢熱舞「安全褲外露」挨轟！南珉貞談應援尺度吐心聲

李珠珢（右）超短真理褲穿著引起討論。（翻攝自YouTube）李珠珢（右）超短真理褲穿著引起討論。（翻攝自YouTube）

〔記者林欣穎／台北報導〕韓籍啦啦隊來台圈粉無數，不過近期啦啦隊女孩應援表演及造型都成為討論焦點，日前富邦的李珠珢穿超短真理褲熱舞，被網友認為尺度太大，而今（4）日同為韓籍的隊友南珉貞出席豬排品牌開幕活動，被問及此事也做出回應。

啦啦隊女孩們表演精彩，不過性感舞風與造型被部分網友認為尺度過大，南珉貞則表示她們的表演都是經過很多的練習，希望大家能看到女孩們的努力，將焦點放在她們用心的過程。

南珉貞出席吉豚屋開幕。（記者陳奕全攝）南珉貞出席吉豚屋開幕。（記者陳奕全攝）

至於應援服裝部分，南珉貞說每個人對喜歡的衣服有不同想法，「我平常穿的衣服比較喜歡樸素一點，在應援的時候也一樣，不過每個人都有不同風格。」隊友李雅英之前也因為火辣的椅子舞遭酸，南珉貞則說自己都將注意放在她精湛的舞蹈上，不會特別注意她服裝。

南珉貞今年來台第二年，她認為來台發展的韓籍女孩都該將中文學好，也說自己會繼續努力，她現在出席活動和採訪也幾乎都能用中文應答，至於有沒有學台語？她現場秀了幾句「我跟你說你如果跟別人說我就不跟你說」、「龜笑鱉無尾」等，相當可愛。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中