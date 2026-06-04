李珠珢熱舞「安全褲外露」挨轟！南珉貞談應援尺度吐心聲

李珠珢（右）超短真理褲穿著引起討論。（翻攝自YouTube）

〔記者林欣穎／台北報導〕韓籍啦啦隊來台圈粉無數，不過近期啦啦隊女孩應援表演及造型都成為討論焦點，日前富邦的李珠珢穿超短真理褲熱舞，被網友認為尺度太大，而今（4）日同為韓籍的隊友南珉貞出席豬排品牌開幕活動，被問及此事也做出回應。

啦啦隊女孩們表演精彩，不過性感舞風與造型被部分網友認為尺度過大，南珉貞則表示她們的表演都是經過很多的練習，希望大家能看到女孩們的努力，將焦點放在她們用心的過程。

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南珉貞出席吉豚屋開幕。（記者陳奕全攝）

至於應援服裝部分，南珉貞說每個人對喜歡的衣服有不同想法，「我平常穿的衣服比較喜歡樸素一點，在應援的時候也一樣，不過每個人都有不同風格。」隊友李雅英之前也因為火辣的椅子舞遭酸，南珉貞則說自己都將注意放在她精湛的舞蹈上，不會特別注意她服裝。

南珉貞今年來台第二年，她認為來台發展的韓籍女孩都該將中文學好，也說自己會繼續努力，她現在出席活動和採訪也幾乎都能用中文應答，至於有沒有學台語？她現場秀了幾句「我跟你說你如果跟別人說我就不跟你說」、「龜笑鱉無尾」等，相當可愛。

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