謝震廷開庭神隱險遭通緝！兩度警所報到… 其實一通電話便可解決

創作歌手謝震廷曾獲得金曲新人獎肯定。（資料照）

〔記者翁靖祐／台北報導〕《超級星光大道》的創作歌手謝震廷2024年間與女友爭執，過程疑似掏刀，並被控拿裸照威脅等。開庭期間謝均未到庭，北院認定他已逃匿，並裁定沒收他繳納的5萬元保證金。謝昨兩度前往派出所到案說明，不過因法院並未發布通緝，亦無簽核拘票，警方無法得知詳細案情，也建議他前往法院報到。

根據刑事訴訟法84條「被告逃亡或藏匿者，得通緝之」，若法院傳喚被告到庭後，被告無故未到，法院有權直接發布通緝，或是先簽發拘票，委由警方依法拘提，倘未成功再發布通緝。由於謝在本案開庭期間均未到庭，因此台北地院認其已經逃匿，裁定沒收先前繳納的5萬元保證金，但北院目前尚未正式發布通緝，謝也未前來北院報到。

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謝震廷雖已經兩度至派出所到案說明，但由於法院並未簽發拘票，也未正式發布通緝，因此派出所並不清楚案情，也建議他前往法院報到。事實上，法院發給被告的傳票上就有載明承辦股別以及聯繫電話，謝也可藉該電話直接和承辦股聯繫。

謝震廷在參加星光大道第一屆時年僅13歲，因為擁有成熟的創作天賦及歌唱技巧，當時他雖未拿下冠軍，但卻仍然備受矚目。2015年謝推出首張專輯《查理 Progress Reports》，並成功藉此拿下27屆金曲獎最佳新人獎。

孰料，謝震廷2024年1月5日被爆出是恐怖情人，因為和當時的女友發生爭執，並失控拿出刀，後續更是被社區保全制止並強制送醫。事後，謝當時的女友報案，並指控案發前早已提出分手，但謝心生不滿，不僅拿手機裡的裸照威脅，更於租屋處拿起剪刀直直走向女方，讓女方害怕得躲在牆角。

檢方偵辦期間傳喚謝震廷時，謝並未前來應訊，發布通緝後，警方於2024年10月23日將其逮捕到案移送北檢歸案。謝辯稱自己回老家，沒有收到通知，並於訊後被諭知5萬元交保，全案於2025年偵結，檢方依違反個資法、妨害自由等罪起訴。

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