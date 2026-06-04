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娛樂 最新消息

不當閃兵仔！朴志訓報考海軍陸戰隊 放話：公司擋我也要去

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星朴志訓是偶像團體Wanna One出身，今年又因電影《王命之徒》獲得新人獎，演藝事業再攀顛峰。不過最近他接受訪問，明確表示，無論如何明年一定要去當兵，且指定要海軍陸戰隊，就算公司阻止也會去。

朴志訓主演韓劇《菜鳥伙房兵》，現實中則還沒有當兵。（HBO Max提供）朴志訓主演韓劇《菜鳥伙房兵》，現實中則還沒有當兵。（HBO Max提供）

27歲的朴志訓最近為主演韓劇《菜鳥伙房兵》宣傳，根據《Newsen》報導，朴志訓曾多次表達想要加入海軍陸戰隊的願望，由於南韓海軍陸戰隊的年齡限制是28歲，朴志訓強調，如果要當兵就好好去當，可以的話希望在還沒有那麼累的時候趕快去，趕快回來，並強調：「我明年一定要入伍，這樣才能加入海軍陸戰隊。」

「就算經紀公司不讓我去，我還是會去的！明年我一定會去，請幫我寫在（新聞）裡面，我真的不想再拖了，我明年真的很想去，希望能夠認真履行國防義務。」朴志訓強調，就算可能會落選，不過到時候一定會報考海軍陸戰隊。

被問到對於「軍白期」，也就是因為當兵而產生的演藝事業空白期是否會有恐懼？朴志訓表示，現在好像有很多藝人提前拍攝好作品再入伍，反而讓很多粉絲覺得「ㄟ？怎麼這麼快就出來？」朴志訓認為作品可以等到他當兵的時候再播出，這個方式或許很不錯。

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