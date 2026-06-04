米可白證實情斷孫綻！聚餐暴哭畫面曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕米可白2日證實與交往3年的男星孫綻分手，3日下午她與阿諾、李明川等好友聚餐時，在點餐前就忍不住落淚，讓在場的好友既心疼又好笑。

米可白聚餐暴哭。（翻攝自臉書）

米可白3日深夜在社群平台曬出多張近照，照片中的她身穿深棕色細肩帶背心，外搭一件同色系外套，窈窕身形若隱若現。雖然她對著鏡頭掛著招牌的甜美燦笑，但不少眼尖的網友與粉絲都發現，她的雙眼有明顯哭腫的痕跡。

請繼續往下閱讀...

米可白感性分享，前幾天和阿諾一起吃燒肉時，阿諾就對她說：「車外的月亮圓圓的很漂亮，但可能隔天就缺角了…月有陰晴圓缺，不是每一天都會是好的。」一句話當場直戳痛點，讓米可白在現場聽得又是哭又是笑。而阿諾事後也暖心誇讚：「（米可白）世界上哭了還很美的人。我今天在外奔波素顏邋遢，晚上跟她吃飯，她整個美到不行。」更幽默表示：「人森（生）就是又哭又笑！不然。」足見姊妹淘之間的深厚感情。

米可白聚餐暴哭。（翻攝自臉書）

同場聚餐的造型師李明川，也在社群分享米可白暴哭的畫面，透露大家一見面、還沒點餐，米可白就開始徹底釋放情緒，在餐桌前又哭又笑。李明川也隔空送上最溫柔的擁抱，坦言：「人生每個決定都無關對錯～只是當下的選擇。對我來說～『眼淚』本來就是一種能量釋放。放下，就好了，無論如何～都要好好的就好。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法