賴品妤嗆黃國昌政治男蟲 台派女神補槍「線上第二撈仔」

今（4）日一早，「台派女神」網紅徐閉也在臉書跟進說：「想睡到10點半的計劃被電話吵醒，只好來罵黃國昌。」還故意客氣引述賴品妤說「黃國昌是政治男ㄔㄨㄥˊ」，強調自己覺得黃國昌就是線上第二撈仔，第一名還是民眾黨前主席柯文哲。

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徐閉說，整個太陽花運動撈最大也最成功的就是柯文哲和黃國昌，結果他們兩個倒是反過來罵昔日戰友罵十年，「黃國昌要剛小產的同僚去街上抗議陪他演戲，我可是一點都不驚訝。這種人可以在政治圈混那麼久，說穿了就是所謂的『台派』過於鄉愿，大家都會人情留一線，但這種給人台階的美德，遇到共產黨真的只有等4的份。」

最後徐閉表示，大家要小心這種忘恩負義的人，同溫層還有呢，自己睜大眼睛。發文後，徐閉又在底下繼續留言：「這種人的特色就是鬥自己人比罵藍白紅認真。」