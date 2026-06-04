自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

謝震廷兩度主動到案說明 警所建議法院報到

謝震廷並未正式遭到通緝。（資料照，記者王文麟攝）謝震廷並未正式遭到通緝。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者鄭景議／台北報導〕曾參與節目《超級星光大道》的創作歌手謝震廷2024年間與女友爭執，過程疑似掏刀，並被控拿裸照威脅等。開庭期間謝震廷均未到庭，北院認定他已逃匿，並裁定沒收他繳納的5萬元保證金。對此謝震廷昨日深夜與今日凌晨兩度前往家附近的大安分局新生南路派出所到案說明，不過因為他並未正式遭到通緝，新生南所並不清楚他的詳細案情，建議他前往法院報到。

謝震廷近年屢陷風波，2024年1月被爆出是恐怖情人，在和當時的女友發生爭執時失控拿出刀，被社區保全制止並強制送醫。事後還在女友報案後拿手機裡的裸照威脅，更於租屋處拿起剪刀直直走向女方，讓女方害怕得躲在牆角，因此被檢方依違反個人資料保護法、妨害自由等罪起訴。

由於謝震廷在本案開庭期間均未到庭，北院認定其已經逃匿，並裁定沒收他繳納的5萬元保證金，但還未正式通緝。

謝震廷昨日凌晨即今日凌晨兩度前往家附近的大安分局新生南路派出所到案說明，圖為大安分局外觀。（資料照）謝震廷昨日凌晨即今日凌晨兩度前往家附近的大安分局新生南路派出所到案說明，圖為大安分局外觀。（資料照）

對此謝震廷指出他已經主動前往派出所到案說明，並解釋說因為戶籍地址設在嘉義縣梅山鄉，因此並未收到傳票或書面通知，也強調若法院要求到案說明，自己一定會百分之百配合，誠實面對司法。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中