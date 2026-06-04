挺愛莉莎莎站得住腳 他批瑜伽大師為錢斷後路

愛莉莎莎近年積極經營線上課程事業，豈料與尼泊爾瑜伽老師合作推出瑜伽課程近日卻爆出爭議。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅愛莉莎莎與尼泊爾瑜伽大師拉傑合作推線上課程，近日雙方因分潤等問題鬧翻，對此，網紅鬼才阿水發長文分析，認為愛莉莎莎完全站得住腳，批評拉傑為短期利益斷送未來合作，做了最愚蠢決定。



針對雙方各執一詞爭議，鬼才阿水整理3大重點：

請繼續往下閱讀...

一、分潤爭議： 拉傑控訴他僅拿到總收益的1%，更曬出一張12.6萬美元（約378萬台幣）的獎金帳單，聲稱這是他所收到的「所有收益」，而愛莉莎莎則在影片中表示，雙方簽署的是「保底+分潤」的合約，更有為其額外爭取獎金，其實際收益超過五百萬台幣，更表示拉傑丟出來的僅有第四期金額，而一二三五期帳單都未公布。

二、勞務付出： 拉傑認為此堂課是他畢生心力教授的 瑜伽 內容，是整堂課的核心資產，認為自己所拿到的實際收益過低，而愛莉莎莎則表示他承擔了包含市調、企劃、拍攝、剪輯配音、甚至飛印度當導遊，以及協助課程銷售與行銷，更直言其付出的心力是拉傑的十倍以上。

三、尊重與接待： 拉傑控訴來台灣宣傳時，愛莉莎莎嫌棄飯店太貴，於是安排拉傑與老婆住進愛莉莎莎她家（拉傑覺得環境不佳），更直言愛莉莎莎以此交換，自己跑去住飯店，更對金額高達上千元的餐費斤斤計較，愛莉莎莎則表示是拉傑與老婆第一時間對飯店環境不滿，認為沒有對外窗，於是將有窗戶有視野更能貼近大自然的住家讓拉傑與老婆去住，更丟出當時拉傑老婆的感謝對話紀錄，更直言她有家裡不會想去住飯店。

發文中，鬼才阿水也做出個人評論：「愛莉莎莎無論你喜不喜歡她，她在課程銷售上就是承載著市場的信任度，要說她為了貪圖一點小利去交換住飯店，還是試圖侵占不屬於她的利益，老實說這件事情都難以說服大眾，而整起事件在比對雙方說法後，愛莉莎莎完全是站得住腳的。」

鬼才阿水臉書全文

關於愛莉莎莎瑜伽課程爭議細節整理。

愛莉莎莎與尼泊爾的瑜伽大師拉傑，推出了一堂「尼泊爾正宗瑜珈」線上課程，學員人數超過3.7萬人，銷售額保守估計突破上億元，但隨著拉傑出面表示收益分配不均，以及愛莉莎莎兩支影片出面回應，雙方的說法與言論的確產生衝突。

一、分潤爭議

拉傑控訴他僅拿到總收益的1%，更曬出一張12.6萬美元（約378萬台幣）的獎金帳單，聲稱這是他所收到的「所有收益」，而愛莉莎莎則在影片中表示，雙方簽署的是「保底+分潤」的合約，更有為其額外爭取獎金，其實際收益超過五百萬台幣，更表示拉傑丟出來的僅有第四期金額，而一二三五期帳單都未公布。

二、勞務付出

拉傑認為此堂課是他畢生心力教授的瑜珈內容，是整堂課的核心資產，認為自己所拿到的實際收益過低，而愛莉莎莎則表示他承擔了包含市調、企劃、拍攝、剪輯配音、甚至飛印度當導遊，以及協助課程銷售與行銷，更直言其付出的心力是拉傑的十倍以上。

三、尊重與接待

拉傑控訴來台灣宣傳時，愛莉莎莎嫌棄飯店太貴，於是安排拉傑與老婆住進愛莉莎莎她家（拉傑覺得環境不佳），更直言愛莉莎莎以此交換，自己跑去住飯店，更對金額高達上千元的餐費斤斤計較，愛莉莎莎則表示是拉傑與老婆第一時間對飯店環境不滿，認為沒有對外窗，於是將有窗戶有視野更能貼近大自然的住家讓拉傑與老婆去住，更丟出當時拉傑老婆的感謝對話紀錄，更直言她有家裡不會想去住飯店。

事件後續 :

在愛莉莎莎立即拍攝兩支影片做強硬回擊，並要求拉傑公布完整金流後，拉傑僅在社群中回覆「378萬就是全部金額」並貼出獎金級距表佐證，但後續拉傑已將個人IG帳號關閉，導致許多網友在追蹤後續時感到錯愕，更有人截圖當時拉傑與老婆來台的限時動態，表示兩人當下應該是很滿意的。

水哥個人的結論。

在下結論前，要讓大家了解尼泊爾的經濟環境是非常差的，實際獲利金額無論是378萬還是破500萬，在當地絕對都是極高的收入級距，而這次的線上課，主要推動的台灣市場，必須得承認愛莉莎莎才是主要推動市場成功銷售的主因，無論拉傑找誰在台灣推廣相同的課程，我都不認為會有相同的成效。

除此之外，正好我最近才與CMoney合作「9小時加密貨幣新手生存指南」的線上課，所以整個流程我才剛走完，在課程的銷售上，平台方同時負擔了相當龐大的工作量，包含內容製作、行銷、宣傳、甚至在廣告投放時先行墊付了大量的廣告投放預算，以及和各式合作KOL溝通的行政流程。

如果今天課程大賣，我最感謝的就是CMoney的大力協助，如果推不動，就必須承認是我自己的銷售能力不足。

愛莉莎莎無論你喜不喜歡她，她在課程銷售上就是承載著市場的信任度，要說她為了貪圖一點小利去交換住飯店，還是試圖侵占不屬於她的利益，老實說這件事情都難以說服大眾，而整起事件在比對雙方說法後，愛莉莎莎完全是站得住腳的。

你可以不喜歡她，但不能因立場抹去她在課程中的付出。

今天整堂課在媒體上有如此大的曝光，有這麼高的轉換，愛莉莎莎絕對位居首功，而拉傑本身的獲利我相信也遠超於他的付出與身價，只可惜瑜珈看來並未真正對「人性」有所改變，當拉傑看到龐大的營業額後，卻未細部探究背後的成本結構，以及別人的付出，僅覺得自己應該要多拿一些，最終反而是斷送自己的大好機會。

今天如果他繼續與愛莉莎莎合作，有了前面的成功案例，他在商業上那怕要談更好的條件絕對都有辦法，甚至有機會在台灣成功打造品牌最終脫離尼泊爾，在台灣享受優渥的生活條件，而他這種急躁的表現，反而斷送自己的後路。

這是最愚蠢的選擇，很多時候「錢」不會改變一個人的本性，只會將他最真實性格給放大而已，當他急著追求眼前的利益，卻錯失後續龐大的可能性，只能說得不償失。

即使課程實際營業額超過一億，扣除所有成本、平台抽成、稅金等，實際金額真的也沒大家想像中的這麼好賺啦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法