「太陽花女王」涉毒通緝遭美遣返 預計傍晚抵台

劉喬安在美被逮捕。（圖擷自ICE網站）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「太陽花女王」劉喬安（現名劉依函）因涉及侵占、詐欺、毒品等罪嫌在台遭到通緝，2019年5月搭機前潛逃至美國而且非法滯留至今。美方2025年掃蕩非法移民，在波士頓將劉喬安逮捕，她一度聲請政治庇護，最終遭到美方駁回，最新消息顯示，她預計今（4）日傍晚被遣返，待她落地後，檢方將立即將其逮捕並移送地檢署歸案。

美國總統川普上任後，強力打擊非法移民，在台因毒品與詐欺、侵占等6案被通緝的「太陽花女神」劉依函，潛逃美國多年，在刑事局國際科提供相關情資下去年初被逮，原本就將遣返，但刑事局國際科接獲美方通知，劉女律師提出返台可能受不公平待遇等庇護相關訴求。

請繼續往下閱讀...

警方調查，3年前開始，劉女先後涉及3宗自美國寄送大麻、古柯鹼等毒包裹案件，為居間聯繫者角色，被桃園、新北、士林等三個地檢署陸續發布通緝，另劉女也侵占與網購買賣糾紛涉及詐欺案件，分別被花蓮、台北地檢署發布通緝。

2019年5月間，劉女在各地檢署陸續發布通緝前，以一般旅客身分搭機前往美國，未依規定於同年8月前離境，逾期非法滯留美國，隨後於美國美東地區各城市遊走。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法