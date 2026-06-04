自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

昔日TVB四大花旦之一 56歲陳慧珊息影轉戰教育界

好久不見港星陳慧琳今年已56歲。（香港星島日報）好久不見港星陳慧琳今年已56歲。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕90年代香港TVB「四大花旦」之一的陳慧珊，2006年與經紀人鍾家鴻再婚後逐漸淡出幕前，專心相夫教女。近年陳慧珊轉戰教育界，去年被發現開設抖音，積極宣傳英語教學課程，日前慶祝56歲生日，與一票忠實粉絲舉行生日會，其凍齡狀態與粉絲溫馨互動，引起熱議。

在影片中，陳慧珊與粉絲舉行溫馨生日派對，當天她穿上牛仔外套，配搭豹紋頸巾、白色棒球帽，一身簡約休閒造型，顯得神采飛揚年輕有活力。陳慧珊收到多個相似水果蛋糕，在大批粉絲生日歌聲中，流露燦爛笑容，陳慧珊之後雙手合十許願及吹蠟燭，場面溫馨。

她是90年代香港TVB「四大花旦」之一。（香港星島日報）她是90年代香港TVB「四大花旦」之一。（香港星島日報）

陳慧珊在影片中與昔日變化不大，雖然已56歲皮膚緊緻，臉上未見歲月痕跡，凍齡美貌保養得宜，氣質依舊。另一則影片中，陳慧珊收到粉絲送上精心準備禮物，將其多年來的照片製成一本獨特相冊，陳慧珊緩緩拉開，表現得相當驚喜和感動，更細心欣賞每張舊照，重溫昔日點滴。

入行近30年的陳慧珊，從港劇《壹號皇庭》、《鑑證實錄》、《衝上雲霄》等，塑造無數經典的專業人士角色，深受觀眾喜愛，陳慧珊在《萬千星輝賀台慶2002》上，憑《絕世好爸》奪下「本年度我最喜愛的女主角」及「我最喜愛的電視角色」，近年減少幕前演出投身教育事業，近作只有去年客串演出《刑偵12》。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中