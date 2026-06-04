昔日TVB四大花旦之一 56歲陳慧珊息影轉戰教育界

好久不見港星陳慧琳今年已56歲。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕90年代香港TVB「四大花旦」之一的陳慧珊，2006年與經紀人鍾家鴻再婚後逐漸淡出幕前，專心相夫教女。近年陳慧珊轉戰教育界，去年被發現開設抖音，積極宣傳英語教學課程，日前慶祝56歲生日，與一票忠實粉絲舉行生日會，其凍齡狀態與粉絲溫馨互動，引起熱議。

在影片中，陳慧珊與粉絲舉行溫馨生日派對，當天她穿上牛仔外套，配搭豹紋頸巾、白色棒球帽，一身簡約休閒造型，顯得神采飛揚年輕有活力。陳慧珊收到多個相似水果蛋糕，在大批粉絲生日歌聲中，流露燦爛笑容，陳慧珊之後雙手合十許願及吹蠟燭，場面溫馨。

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她是90年代香港TVB「四大花旦」之一。（香港星島日報）

陳慧珊在影片中與昔日變化不大，雖然已56歲皮膚緊緻，臉上未見歲月痕跡，凍齡美貌保養得宜，氣質依舊。另一則影片中，陳慧珊收到粉絲送上精心準備禮物，將其多年來的照片製成一本獨特相冊，陳慧珊緩緩拉開，表現得相當驚喜和感動，更細心欣賞每張舊照，重溫昔日點滴。

入行近30年的陳慧珊，從港劇《壹號皇庭》、《鑑證實錄》、《衝上雲霄》等，塑造無數經典的專業人士角色，深受觀眾喜愛，陳慧珊在《萬千星輝賀台慶2002》上，憑《絕世好爸》奪下「本年度我最喜愛的女主角」及「我最喜愛的電視角色」，近年減少幕前演出投身教育事業，近作只有去年客串演出《刑偵12》。

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