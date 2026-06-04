自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

84歲日星倍賞千惠子 相隔45年再獲最佳女主角

倍賞千惠子自1961年於《旅館花嫁》開始，擔綱演出多部電影。（翻攝自矢板明夫臉書）倍賞千惠子自1961年於《旅館花嫁》開始，擔綱演出多部電影。（翻攝自矢板明夫臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕84歲資深女星倍賞千惠子自1961年於《旅館花嫁》開始，擔綱演出多部電影，也曾出過唱片《倍賞千恵子 抒情歌全集》、《GOLDEN☆BEST/倍賞千恵子 まるで映畫のひとこまのように・・・》，老一輩日本民眾對她並不陌生。

日本資深媒體人矢板明夫今（4）日凌晨在臉書發文表示，倍賞千恵子，最近再度拿下主演女優賞（最佳女主角），距離她上一次獲獎，已經過了45年，看到這則新聞，他第一個感覺不是驚訝，而是佩服，「演藝圈從來不是一個容易待的地方，更何況是在日本電影界，能夠從年輕演到80多歲，還能拿出代表作，這樣的人並不多。」

矢板明夫說，倍賞千惠子這個名字，很多台灣人未必熟悉，但只要看過《男はつらいよ》（譯名：男人真命苦）的人幾乎都記得那個永遠替哥哥操心的妹妹「櫻花」，「她和渥美清合作26年，演完了一整個時代。」

比起得獎，矢板明夫更注意到她現在的生活，「1993年，她和作曲家小六禮次郎結婚，兩人已經一起走過33年。現在在橫濱和北海道兩地生活，一年有將近四個月待在北海道。丈夫年輕時不太做家事，現在會泡茶、洗碗，也會做味噌湯。到了這個年紀，婚姻大概早已不是浪漫，而是照顧與陪伴。今年9月22日，夫妻還要一起站上舞台。她唱歌，丈夫伴奏。』

有人問她，84歲了，還會繼續演戲嗎？倍賞千惠子回答：「想把自己的零件全部用完，再離開這個世界。」矢板明夫說，這句話很像倍賞千惠子演過的那些角色，「不誇張、不激昂，就是安安靜靜地，把該做的事情做好，把喜歡的事情做到最後。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中