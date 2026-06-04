84歲日星倍賞千惠子 相隔45年再獲最佳女主角

倍賞千惠子自1961年於《旅館花嫁》開始，擔綱演出多部電影。（翻攝自矢板明夫臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕84歲資深女星倍賞千惠子自1961年於《旅館花嫁》開始，擔綱演出多部電影，也曾出過唱片《倍賞千恵子 抒情歌全集》、《GOLDEN☆BEST/倍賞千恵子 まるで映畫のひとこまのように・・・》，老一輩日本民眾對她並不陌生。

日本資深媒體人矢板明夫今（4）日凌晨在臉書發文表示，倍賞千恵子，最近再度拿下主演女優賞（最佳女主角），距離她上一次獲獎，已經過了45年，看到這則新聞，他第一個感覺不是驚訝，而是佩服，「演藝圈從來不是一個容易待的地方，更何況是在日本電影界，能夠從年輕演到80多歲，還能拿出代表作，這樣的人並不多。」

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矢板明夫說，倍賞千惠子這個名字，很多台灣人未必熟悉，但只要看過《男はつらいよ》（譯名：男人真命苦）的人幾乎都記得那個永遠替哥哥操心的妹妹「櫻花」，「她和渥美清合作26年，演完了一整個時代。」

比起得獎，矢板明夫更注意到她現在的生活，「1993年，她和作曲家小六禮次郎結婚，兩人已經一起走過33年。現在在橫濱和北海道兩地生活，一年有將近四個月待在北海道。丈夫年輕時不太做家事，現在會泡茶、洗碗，也會做味噌湯。到了這個年紀，婚姻大概早已不是浪漫，而是照顧與陪伴。今年9月22日，夫妻還要一起站上舞台。她唱歌，丈夫伴奏。』

有人問她，84歲了，還會繼續演戲嗎？倍賞千惠子回答：「想把自己的零件全部用完，再離開這個世界。」矢板明夫說，這句話很像倍賞千惠子演過的那些角色，「不誇張、不激昂，就是安安靜靜地，把該做的事情做好，把喜歡的事情做到最後。」

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