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娛樂 最新消息

長期被縱容政治男蟲！ 賴品妤再嗆黃國昌

民眾黨主席黃國昌。（資料照）民眾黨主席黃國昌。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕民眾黨主席黃國昌最近出版新書《向光前行》，其中一段提到2018年在時代力量參與勞基法修法抗爭時，「閉目養神」張開眼睛後，洪慈庸等同黨戰友都「不見了」的往事。洪慈庸的丈夫卓冠廷今日沉痛揭露，當時洪慈庸剛經歷流產，身體狀況非常不穩，但黃國昌卻踐踏她和其他戰友，把自己墊高成一個「孤獨的英雄」。對此，民進黨前立委賴品妤也留言痛罵：「事實就是，黃國昌就是一個連同仁小產身體極度耗弱需要就醫的狀況，都可以拿來消費扭曲真相，只為自吹自擂九流下賤政客。」

賴品妤3日晚間又在臉書發文氣炸表示：「要我說幾次都無所謂，黃國昌就是長期被縱容出來的政治男蟲，眼裡只有自己可以隨意踐踏迫害任何人，但其實根本沒有真正的自我只是慾望的奴隸。」

此外，賴品妤也在Threads留言表示，每次想到都非常生氣，真的「超絕賤人」，並在卓冠廷Threads貼文下方留言，表示不知道要說心疼，還是謝謝洪慈庸跟卓冠廷願意說出真相，否則知道的旁人也無法隨意說出口。

她表示，事實就是黃國昌就是一個連同仁小產身體極度耗弱需要就醫的狀況，都可以拿來消費扭曲真相，只為自吹自擂。

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