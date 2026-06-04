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瑜伽課分潤鬧翻 陳沂點出愛莉莎莎為何被討厭？

愛莉莎莎與尼泊爾瑜伽大師拉傑（Raj Karmayogi）的分潤爭議持續延燒。（組合照，翻攝自IG、YouTube）愛莉莎莎與尼泊爾瑜伽大師拉傑（Raj Karmayogi）的分潤爭議持續延燒。（組合照，翻攝自IG、YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅愛莉莎莎與尼泊爾瑜伽大師拉傑（Raj Karmayogi）分潤爭議持續延燒，雙方近日隔空交火，針對「1%收益」說法各執一詞。對此，另一網紅陳沂3日晚間再度發文評論此事，點出愛莉莎莎跟尼泊爾瑜伽大師爭議，網路風向一面倒向愛莉莎莎。

陳沂表示，一堆人發文評論，都要強調「雖然我不喜歡愛莉莎莎，但這次挺她」，「是說喜歡討厭本來就很主觀啦，但我一直不懂為什麼討厭愛莉莎莎？她也沒做什麼說謊或是違法的事，討厭的點在哪，因為她很有爭議？身為也很有爭議但沒有愛莉莎莎紅的我，覺得在這個時代，有爭議是件好事，代表妳是特別的。」

發文中，陳沂點出愛莉莎莎爭議比較有名是肝膽排石，散播錯誤觀念被醫生糾正，或是公開挺民眾黨前主席柯文哲被認為是小草，還有一些海外置產被說炫富，陳沂說：「其實我覺得都不是什麼大不了的事，但她是愛莉莎莎，炎上體質，她做就會被罵，所以應該要反思，會不會這個社會本身就不喜歡外型不錯聰明有商業頭腦的女性？」

陳沂說，男人會覺得太強內心自卑不喜歡她，女人會因為覺得自己不如人而討厭她，「這次的公關危機，她用教科書級的回應，完美收割一波流量，又趁機再行銷瑜伽課程again，我覺得非常厲害呀！」強調如果是因為太優秀被討厭，那確實要欣然接受。

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