自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

謝震廷自首到案！認了做太多荒謬錯事「我不是一個很好的人」

〔記者邱奕欽／台北報導〕歌手謝震廷因未依指定時間出庭遭台北地院發布通緝後，今（4日）凌晨透過Instagram發出長文吐露心聲，他除了向社會大眾及親友致歉，也坦言過去因沉溺於悲傷與憂鬱之中，做出許多荒謬錯事，如今已深刻反省，強調未來無論面對什麼樣的司法結果，都會勇於承擔。

謝震廷近年爭議不斷，2024年間與前女友發生衝突後，遭控亮刀及以私密照片威脅，檢方依違反個人資料保護法、妨害自由等罪起訴。由於案件進入法院審理後，謝震廷未依通知出庭，台北地院因此裁定沒收5萬元保證金，並依法發布通緝。對此，他表示看到新聞後，深知已占用社會大眾資源，也讓許多關心他的親友感到擔憂，因此鄭重向外界致歉。

謝震廷表示，自己已前往派出所報到說明情況，未來若司法單位要求到案說明，一定會全力配合，也會誠實面對所有調查與審理程序，他直言無論最終被判處什麼樣的責罰與罪名，都會完全尊重，「所有該負的責任、該償還的代價，我一個都不會躲。」

談到近年心境，謝震廷坦承自己曾長時間陷在悲傷與憂鬱情緒當中，也因此做出不少錯誤決定，「我這幾年已深深學到教訓。」他也藉此向所有曾受到自己影響、造成困擾的前輩及朋友致歉，甚至直言「我不是一個很好的人」，但很感謝生命中曾經相遇、共事的人們。

謝震廷聲明全文

大家晚安，好久不見，我是震廷，人平安。

今天看到新聞媒體報導，我因未依指定時間於法院報到（未準時出庭），導致被通報媒體與遭到通緝，真的非常抱歉！佔據了社會大眾資源，也讓關心我的親朋好友們擔心了，真的非常對不起。

方才，我已自行前往臺北市政府大安分局派出所，以及新生南路派出所報到並且自首，但兩間派出所的警員均告知，目前警方還未收到通緝指令，猜測應該是法院還在審理書面資料或是跑程序，所以警方建議我，明早先致電給法院詢問，若需到案說明，我會百分之百配合所有檢警單位，並誠實面對司法。

之所以未在第一時間內出現在法庭上，是因為我的戶籍地址，目前還設置在嘉義縣梅山鄉，而非在北部地區，所以我本人並沒有收到傳票或是書面通知，當然，這不是藉口，檢調單位若予以處分，我絕對欣然接受。（也奉勸若有官司纏身的聽眾朋友們，絕對務必要注意法院或檢警單位的所有通知，不要像我犯下如此低級的錯誤。）

至於日後司法單位判處我什麼樣的責罰與罪行，我都完全尊重，也會勇於面對一切。過去因過度沉溺於悲傷與憂鬱之中，做了太多荒謬至極的錯事，我這幾年已深深學到教訓，但所有該負的責任、該償還的代價，我一個都不會躲，也本就該誠實面對，也對所有曾造成過麻煩的前輩、朋友們，真心實意的道歉，我不是一個很好的人，但能在人生路上與之共處、共事、共享，此生已無憾。

希望大家不必太過擔心，也非常感謝大家的支持與關心，我接下來可能要去進修一陣子，希望日後還有緣，可以再次唱歌給您們聽，以上，謝謝大家。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中