謝震廷自首到案！認了做太多荒謬錯事「我不是一個很好的人」

〔記者邱奕欽／台北報導〕歌手謝震廷因未依指定時間出庭遭台北地院發布通緝後，今（4日）凌晨透過Instagram發出長文吐露心聲，他除了向社會大眾及親友致歉，也坦言過去因沉溺於悲傷與憂鬱之中，做出許多荒謬錯事，如今已深刻反省，強調未來無論面對什麼樣的司法結果，都會勇於承擔。

謝震廷近年爭議不斷，2024年間與前女友發生衝突後，遭控亮刀及以私密照片威脅，檢方依違反個人資料保護法、妨害自由等罪起訴。由於案件進入法院審理後，謝震廷未依通知出庭，台北地院因此裁定沒收5萬元保證金，並依法發布通緝。對此，他表示看到新聞後，深知已占用社會大眾資源，也讓許多關心他的親友感到擔憂，因此鄭重向外界致歉。

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謝震廷表示，自己已前往派出所報到說明情況，未來若司法單位要求到案說明，一定會全力配合，也會誠實面對所有調查與審理程序，他直言無論最終被判處什麼樣的責罰與罪名，都會完全尊重，「所有該負的責任、該償還的代價，我一個都不會躲。」

談到近年心境，謝震廷坦承自己曾長時間陷在悲傷與憂鬱情緒當中，也因此做出不少錯誤決定，「我這幾年已深深學到教訓。」他也藉此向所有曾受到自己影響、造成困擾的前輩及朋友致歉，甚至直言「我不是一個很好的人」，但很感謝生命中曾經相遇、共事的人們。

謝震廷聲明全文

大家晚安，好久不見，我是震廷，人平安。

今天看到新聞媒體報導，我因未依指定時間於法院報到（未準時出庭），導致被通報媒體與遭到通緝，真的非常抱歉！佔據了社會大眾資源，也讓關心我的親朋好友們擔心了，真的非常對不起。

方才，我已自行前往臺北市政府大安分局派出所，以及新生南路派出所報到並且自首，但兩間派出所的警員均告知，目前警方還未收到通緝指令，猜測應該是法院還在審理書面資料或是跑程序，所以警方建議我，明早先致電給法院詢問，若需到案說明，我會百分之百配合所有檢警單位，並誠實面對司法。

之所以未在第一時間內出現在法庭上，是因為我的戶籍地址，目前還設置在嘉義縣梅山鄉，而非在北部地區，所以我本人並沒有收到傳票或是書面通知，當然，這不是藉口，檢調單位若予以處分，我絕對欣然接受。（也奉勸若有官司纏身的聽眾朋友們，絕對務必要注意法院或檢警單位的所有通知，不要像我犯下如此低級的錯誤。）

至於日後司法單位判處我什麼樣的責罰與罪行，我都完全尊重，也會勇於面對一切。過去因過度沉溺於悲傷與憂鬱之中，做了太多荒謬至極的錯事，我這幾年已深深學到教訓，但所有該負的責任、該償還的代價，我一個都不會躲，也本就該誠實面對，也對所有曾造成過麻煩的前輩、朋友們，真心實意的道歉，我不是一個很好的人，但能在人生路上與之共處、共事、共享，此生已無憾。

希望大家不必太過擔心，也非常感謝大家的支持與關心，我接下來可能要去進修一陣子，希望日後還有緣，可以再次唱歌給您們聽，以上，謝謝大家。

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