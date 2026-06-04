69歲鄭琇月病逝原因曝光 丈夫、歌手女兒痛失至親深受打擊

〔記者邱奕欽／台北報導〕曾唱紅《白色的愛》、《幾番風雨幾番情》等鄉土歌謠的資深台語歌手鄭琇月，近日傳出安詳辭世消息，享壽69歲；繼好友楊貴媚證實噩耗後，如今鄭琇月病逝原因也曝光，原本病情一度受到控制，未料約1年前復發，最終不敵病魔離世。噩耗傳出後，鄭琇月丈夫何英哲及歌手女兒何以奇皆深受打擊，低調處理後事。

資深台語歌手鄭琇月近日安詳辭世，享壽69歲。（翻攝自YouTube）

鄭琇月早年曾在包裝工廠擔任女工，後來參加歌唱比賽奪冠獲得賞識，簽入月球唱片展開歌唱生涯，陸續推出《白色的愛》、《幾番風雨幾番情》等代表作，在台語歌壇占有一席之地。據了解，鄭琇月近年罹患肺腺癌，原本病情已獲控制，但約1年前復發，經治療後仍不敵病魔辭世，令許多歌迷相當不捨，她的奮鬥歷程更被改編成電影《一個女工的故事》，並親自演唱同名主題曲。

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面對愛妻鄭琇月病逝，身為已故傳奇人物何茂記長子的何英哲，目前強忍悲痛帶領家人低調治喪；歌手女兒何以奇則在沉默1天後透過Instagram限時動態發出46字聲明表示，「目前該處理的事情很多，很抱歉沒有辦法逐一回覆訊息。現在只希望能做到圓滿，謝謝各界朋友的關心。」簡短文字也透露一家人正努力處理母親身後事，令人不捨。

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