自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

海報比電影還難搶！《馬戲團》6款特典被掃光

〔記者鍾志均／台北報導〕網路動畫神作《神奇數字馬戲團》最終章即將登上大銀幕，繼上週開放頭香場與首週末部分場次預購後，立刻掀起搶票熱潮，不少戲院緊急加開場次應戰。

比電影更早引爆話題的，竟然是隨票附贈的限量特典海報。此次推出的6款特殊工藝版本，讓收藏迷瞬間失守，不少粉絲展開「全套蒐集計畫」，甚至傳出有代購直接喊價超過5000元台幣求購整套海報，引發社群瘋狂討論。

網路動畫神作《神奇數字馬戲團》最終章，即將登上大銀幕。（詠利揚提供）網路動畫神作《神奇數字馬戲團》最終章，即將登上大銀幕。（詠利揚提供）

由於特典海報製作工序繁複，部分版本尚未到貨，片商也緊急發出聲明，提醒粉絲透過官方合作戲院購買，並留意網路上來路不明的商品，以免受騙上當。

《神奇數字馬戲團》自推出以來席捲全球，被翻譯成超過15種語言，在各國累積大量死忠粉絲，二創作品更是遍地開花。這次最終章能同步登上全球大銀幕，背後也少不了台灣粉絲多年來的熱情敲碗。據悉，全台不少影城業者正是看見驚人的粉絲動員力，才大力支持本次上映計畫。

《神奇數字馬戲團》最終章海報。（詠利揚提供）《神奇數字馬戲團》最終章海報。（詠利揚提供）

除了預售票熱賣之外，近期戲院更接到大量家長來電詢問中文版配音及分級資訊，希望能帶孩子一起進戲院朝聖。片商也正式宣布，《神奇數字馬戲團：最終章》在台將以「保護級」上映，而中文版則延續原影集配音陣容，並與澳洲動畫團隊共同完成製作。

更讓粉絲驚喜的是，澳洲官方特別為台灣打造全球獨家的4DX限定海報。海報背景首次採用作品中極具代表性的「抽象化」設定，搭配最終章主角群視覺設計，成為目前最受矚目的收藏品之一。這款海報僅能透過指定4DX場次取得，預料又將掀起另一波搶購大戰。

《神奇數字馬戲團》描述一群人類戴上神秘VR裝置後，被困在一座瘋狂又詭異的虛擬馬戲團當中。他們失去原本記憶，只能在AI主持人凱恩安排下，日復一日參與荒謬冒險。在最終章裡，掌控一切的凱恩突然消失，整座馬戲團陷入黑暗，角色們也被迫直面過去的傷痕與這個世界最深層的秘密。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中