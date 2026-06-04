海報比電影還難搶！《馬戲團》6款特典被掃光

〔記者鍾志均／台北報導〕網路動畫神作《神奇數字馬戲團》最終章即將登上大銀幕，繼上週開放頭香場與首週末部分場次預購後，立刻掀起搶票熱潮，不少戲院緊急加開場次應戰。

比電影更早引爆話題的，竟然是隨票附贈的限量特典海報。此次推出的6款特殊工藝版本，讓收藏迷瞬間失守，不少粉絲展開「全套蒐集計畫」，甚至傳出有代購直接喊價超過5000元台幣求購整套海報，引發社群瘋狂討論。

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網路動畫神作《神奇數字馬戲團》最終章，即將登上大銀幕。（詠利揚提供）

由於特典海報製作工序繁複，部分版本尚未到貨，片商也緊急發出聲明，提醒粉絲透過官方合作戲院購買，並留意網路上來路不明的商品，以免受騙上當。

《神奇數字馬戲團》自推出以來席捲全球，被翻譯成超過15種語言，在各國累積大量死忠粉絲，二創作品更是遍地開花。這次最終章能同步登上全球大銀幕，背後也少不了台灣粉絲多年來的熱情敲碗。據悉，全台不少影城業者正是看見驚人的粉絲動員力，才大力支持本次上映計畫。

《神奇數字馬戲團》最終章海報。（詠利揚提供）

除了預售票熱賣之外，近期戲院更接到大量家長來電詢問中文版配音及分級資訊，希望能帶孩子一起進戲院朝聖。片商也正式宣布，《神奇數字馬戲團：最終章》在台將以「保護級」上映，而中文版則延續原影集配音陣容，並與澳洲動畫團隊共同完成製作。

更讓粉絲驚喜的是，澳洲官方特別為台灣打造全球獨家的4DX限定海報。海報背景首次採用作品中極具代表性的「抽象化」設定，搭配最終章主角群視覺設計，成為目前最受矚目的收藏品之一。這款海報僅能透過指定4DX場次取得，預料又將掀起另一波搶購大戰。

《神奇數字馬戲團》描述一群人類戴上神秘VR裝置後，被困在一座瘋狂又詭異的虛擬馬戲團當中。他們失去原本記憶，只能在AI主持人凱恩安排下，日復一日參與荒謬冒險。在最終章裡，掌控一切的凱恩突然消失，整座馬戲團陷入黑暗，角色們也被迫直面過去的傷痕與這個世界最深層的秘密。

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