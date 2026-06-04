體壇最萌賽事回歸！狗寶寶超級盃 萌犬比賽話題再升級

〔記者許世穎／綜合報導〕動物星球頻道經典節目《狗寶寶超級盃》今年邁入第22屆，集結全美收容所等待領養的小狗，分成不同的小組，如「毛毛隊」與「茸茸隊」，一起參與運動界最萌盛事，堪稱今年夏天除了體壇各大賽事，另一場讓觀眾先心臟失守的超級比賽。

《狗寶寶超級盃》場邊啦啦隊火力全開，應援氣勢完全不輸正式球賽。（動物星球頻道提供）

《狗寶寶超級盃》最吸引人的地方，在於它用最認真、高規格的方式，拍一場最不可預測的比賽。節目集結來自美國、波多黎各與英屬維京群島超過100隻等待領養的小狗，把牠們打造成超級球星。

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從球員進場、即時球評、慢動作重播、MVP頒獎、中場秀到場邊啦啦隊，全都比照職業運動賽事規格辦理。上一秒狗狗們還像個職業球星，但正式開賽後畫風突變，牠們不按牌理出牌，在場上各玩各的、四處暴衝、打盹，甚至完全不理比賽進行，這種反差感也成為節目多年來最受歡迎的魅力之一，每年播出後都在社群平台引起熱議。

《狗寶寶超級盃》狗狗在後台補眠的畫面，也成為節目的療癒瞬間。（動物星球頻道提供）

此節目真正打動觀眾的，是每一隻參賽狗狗都是真實等待領養的收容犬。有些曾流浪、有些經歷救援，也有許多是特殊需求犬。透過節目，這些原本不容易被看見的生命，被重新介紹給觀眾，也讓《狗寶寶超級盃》不只是娛樂節目，更成為推廣「領養代替購買」的重要平台。

節目也將鏡頭聚焦在多隻特殊需求犬身上，牠們克服身體挑戰，展現活力與韌性的模樣被更多觀眾看見。當中最惹人注目的，是只有三條腿、依舊活力十足的Winona；以及人氣萌犬Boba，憑藉靈活的表現與高超「球技」，在場上多次成功達陣，也成為本屆MVP（最有價值球員獎）的熱門候選。

《狗寶寶超級盃》中，被當成超級球星的狗狗們，總在場上照自己節奏走。（動物星球頻道提供）

此外，今年節目也特別聚焦高齡犬與特殊需求犬，如視力、聽力都受損的狗狗，更首度推出高齡犬的中場秀，讓平時較少被領養的高齡犬，也能成為全體觀眾焦點。愛狗人士固定收看的年度療癒節目《狗寶寶超級盃》，讓每隻狗狗不只是「被看見」，而是真正成為主角。《狗寶寶超級盃》將於6月5日星期五晚間10點於動物星球頻道播出。

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