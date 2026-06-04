范冰冰親頒獎盛讚「發人深省」 77歲阿嬤對抗國家體制柏林獲獎

〔記者許世穎／綜合報導〕范冰冰日前擔任第75屆柏林影展評審，該屆評審團大獎銀熊獎頒給巴西電影《藍色亞馬遜》。該片以高齡化社會為題材的作品，描繪一名77歲退休教師拒絕接受被社會淘汰的命運，獨自逃進亞馬遜雨林展開生命冒險的故事。范冰冰在親自頒獎時盛讚電影「發人深省」，認為作品精準點出高齡化社會可能面臨的倫理困境，以充滿想像力的方式提出深刻反思。

范冰冰身穿深V裝，頒發評審團大獎給《藍色亞馬遜》新銳導演蓋布瑞爾馬斯卡洛。（海鵬提供）

《藍色亞馬遜》由巴西新銳導演蓋布瑞爾馬斯卡洛執導，故事背景設定在近未來的巴西。為了追求所謂的「生產力極大化」，政府強制規定年滿80歲的公民必須遷往特定園區生活，將城市與資源留給年輕世代。看似合理的制度背後，卻逐漸暴露出對老年族群的歧視與壓迫，也讓電影成為一則關於自由、尊嚴與人生價值的寓言。

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片中主角特蕾莎由巴西國寶級女星丹妮絲溫柏格飾演。她飾演一名77歲退休教師，在丈夫離世後，拒絕接受被國家與社會邊緣化的命運，決定深入亞馬遜雨林，展開一場重新尋找生命意義的旅程。面對未知環境與重重挑戰，她試圖奪回人生主導權，也在旅途中重新思考生命的價值與尊嚴。

《藍色亞馬遜》描述丹妮絲溫柏格飾演的退休老師，試圖奪回生命與尊嚴掌控權。（海鵬提供）

丹妮絲溫柏格細膩且充滿力量的演出獲得國際影壇一致好評，接連拿下墨西哥瓜達拉哈拉國際影展、古巴哈瓦那國際拉丁影展及金熊貓獎最佳女主角獎項。影迷網站Letterboxd更形容她是「超酷阿嬤」，外媒《The Scoop》則盛讚她的演出足以載入影史。

除了動人的角色塑造，《藍色亞馬遜》也展現出濃厚的魔幻寫實色彩。全片深入亞馬遜雨林拍攝，透過蜿蜒水道與壯麗景觀打造出神秘氛圍。其中一隻能噴出藍色黏液的蝸牛更成為片中最令人難忘的奇幻元素，牠留下的藍色痕跡彷彿引領角色走向未知旅程，而神秘液體甚至擁有預見未來的力量，為電影增添濃厚寓言色彩。

《藍色亞馬遜》榮獲柏林評審團大獎3大獎，評審之一的范冰冰力讚電影發人深省。（海鵬提供）

《藍色亞馬遜》不僅獲得柏林影展評審團大獎銀熊獎，也同步拿下天主教人道精神獎及《柏林晨報》讀者評審團獎共三項大獎。《好萊塢報導》盛讚電影展現人們面對人生困境時的韌性與希望，不少國際影評更認為它勇敢揭露了當代社會普遍存在的年齡歧視問題。

導演蓋布瑞爾馬斯卡洛表示，電影最想探討的是人在任何年紀都擁有追尋生命意義的權利，「尋找生命意義，永遠都不嫌晚。」《藍色亞馬遜》將於6月17日在台上映。

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