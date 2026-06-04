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娛樂 最新消息

韓劇女王搭公車零人認出 離婚後獨養2子現況曝

〔記者鍾志均／綜合報導〕昔日韓劇收視女王黃正音（황정음），最近透過YouTube分享日常生活，大方公開私下真實模樣，笑稱「根本沒人認出我」。

黃正音透過YT影片公開近況，直言搭公車也沒人認出。（翻攝自YouTube）黃正音透過YT影片公開近況，直言搭公車也沒人認出。（翻攝自YouTube）

影片中，黃正音頂著淡雅妝容準備出門運動，沒有豪車接送，直接走向公車站，讓工作人員都忍不住驚呼。不過黃正音顯然早已習慣這種生活。她透露自己其實很愛搭公車，尤其兩個兒子也很喜歡，因此經常把大眾運輸當成日常交通工具。

有趣的是，黃正音一坐上公車便開始自我吐槽。她笑說自己經常獨自搭車，但幾乎從來沒被認出來，「就算有人認出，好像也沒什麼興趣。」還半開玩笑向大眾喊話：「拜託多關心我一點！」

談到人氣變化，她也展現超高EQ。黃正音坦言，過去爆紅時期，確實享受過鋪天蓋地的關注，「那時候真的很漂亮啊！」一句話逗笑所有人。

不過她也感性表示，並不執著於回到巔峰時期，因為最美好的模樣已經透過作品被永久保存下來。比起被認出來，她現在更珍惜平靜、安穩的生活。

經歷婚姻風波與離婚後，黃正音如今獨自撫養兩個兒子，將重心放在家庭與工作之間，讓部分粉絲感嘆：「這才是真正的女王氣場。」

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