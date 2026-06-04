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娛樂 最新消息

金秀賢陣營爆內鬨！「生意之神」直播開砲 律師連夜刪文道歉

〔記者鍾志均／綜合報導〕金秀賢風波持續延燒，不料如今戰場竟從外部爭議燒進「挺金陣營」內部。

殷賢章（左）協助釐清金秀賢事件真相。（翻攝自OSEN）殷賢章（左）協助釐清金秀賢事件真相。（翻攝自OSEN）

有「生意之神」之稱的南韓YouTuber殷賢章（은현장），近日在直播中公開點名金秀賢法律代理人高相祿（音譯）律師，坦言自己長期以來有種被「暗酸、被影射」的感覺，甚至形容心情就像被「拐彎抹角修理」一樣，相關發言立刻引發關注。

事件發酵後，高相祿律師火速透過個人頻道發出長篇道歉文，不僅承認自己未能理解協助查證人士的辛勞，也罕見向殷賢章公開低頭，坦承自己過去的言論確實造成傷害，更連夜刪除相關文章。

面對這份道歉，殷賢章選擇接受。他表示，目前最大的目標仍是協助釐清金秀賢事件真相，未來還有許多訴訟與法律程序要面對，大家應該把力量集中在同一個方向，而不是內耗。

這場原本瀰漫火藥味的隔空交鋒，最終以雙方握手言和收場。不過隨著金秀賢相關爭議持續進入司法程序，外界也關注，這場被韓網形容為「真相攻防戰」的後續發展是否還會掀起更多波瀾。

殷賢章曾主張，自2024年開始，被「橫豎研究所」代表金世義以虛假事實攻擊了整整一年，也曾在去年就喊金秀賢太冤了，怒轟「金世義根本不是人」，受到不少粉絲關注。

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