三上悠亞現身逢甲夜市！零偽裝打卡照曝光 網友暴動了

三上悠亞零偽裝現身逢甲夜市。（擷取自三上悠亞​IG；本報合成）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕日本前AV女優三上悠亞近日連PO在台灣旅遊照，今天（3日）再曬狂逢甲夜市照片，她在逢甲夜市入口招牌前打卡，還深入夜市體驗遊戲攤位、品嘗美食，零距離感受台灣夜市文化。照片曝光後，不少網友驚呼，「女神竟然來逢甲」、「好想巧遇」。

三上悠亞零偽裝現身逢甲夜市。（擷取自三上悠亞​IG）

三上悠亞2023年宣布告別AV產業後積極轉型，持續活躍於演藝與時尚領域，2025年底更驚喜加盟夢想家啦啦隊（Formosa Sexy），今天在社群平台分享台中行程，其中一系列在逢甲夜市拍攝的照片格外吸睛，畫面中，她以平口上衣搭配牛仔褲的休閒造型現身，在逢甲夜市地標招牌前露出燦爛笑容，特地在夜市入口招牌前拍照留念。

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三上悠亞也走進夜市體驗各式遊戲攤位，尤其對射擊遊戲情有獨鍾，成功抱回蠟筆小新的小白娃娃獎品，開心與粉絲分享成果。從照片中可見，三上悠亞十分享受夜市熱鬧氛圍，不時露出興奮神情。

近年積極經營演藝、時尚與美妝事業的三上悠亞，也即將以全新身分與台灣粉絲見面，這次現身台中逢甲夜市，不僅展現私下生活樣貌，也再次掀起網友關注，讓不少網友直呼「原來女神也愛逛台灣夜市！」

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