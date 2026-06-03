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娛樂 最新消息

《醫到孤島愛上你》首播反差萌炸裂 李宰旭離島慘況曝光

李宰旭在《醫到孤島愛上你》有搞笑演出。（Disney+提供）李宰旭在《醫到孤島愛上你》有搞笑演出。（Disney+提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇新生代男神李宰旭不演冷酷王子、霸總，在新劇《醫到孤島愛上你》變成「怕海、怕蟲，還被女主角扛著跑」的離島醫生。

ENA新劇《醫到孤島愛上你》正式開播，由李宰旭攜手辛叡恩上演海島醫療羅曼史；原本觀眾以為又是一部療癒系愛情劇，沒想到首集播出後，最吸睛的竟然是李宰旭徹底放飛自我的反差演出。

辛睿恩（左）在戲中彷彿「怪力女」擁有強大力量。（Disney+提供）辛睿恩（左）在戲中彷彿「怪力女」擁有強大力量。（Disney+提供）

戲中他飾演被派往偏遠島嶼的公共保健醫師都志義，雖然擁有頂尖醫療實力，面對緊急救護時帥氣滿分，但私底下卻是個怕海怕蟲的膽小鬼。剛踏上島嶼就因創傷陰影嚇到失控，甚至還被辛叡恩飾演的護理師背著進保健所，狼狽模樣讓觀眾笑翻。

不過搞笑歸搞笑，李宰旭的醫師魅力同樣在線。當村長疑似心肌梗塞時，他憑藉專業判斷力堅持送醫，甚至親自施行CPR搶救生命，一秒從喜劇男主角切換成醫療英雄，展現極強反差魅力。

李宰旭在首集暈船，狼狽模樣全曝光。（Disney+提供）李宰旭在首集暈船，狼狽模樣全曝光。（Disney+提供）

首播後不少網友也留言表示：「李宰旭怎麼可以又帥又好笑」、「被女主背著走那段直接笑瘋」、「原本衝著辛叡恩來看，結果被李宰旭圈粉」、「好久沒看到這麼有喜感的男主角」。

而李宰旭與辛叡恩從首集開始就火花不斷，兩人一見面就互相鬥嘴、互相嫌棄，卻又在關鍵時刻默默照顧彼此，讓觀眾嗅到濃濃戀愛前兆。《醫到孤島愛上你》於Disney+熱播中。

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