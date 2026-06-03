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娛樂 最新消息

寶媽緊摟忘年之交私照流出 身分曝光靠直播牽起緣分

許志豪邀寶媽觀賞演唱會。（許志豪提供）許志豪邀寶媽觀賞演唱會。（許志豪提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕許志豪在演藝圈人緣極佳，就連藝人寶媽也是他的忠實粉絲。即將舉辦個人演唱會的他，特地預留門票邀請寶媽到場，希望這位長輩好友能開心欣賞演出，一同分享重要時刻。

出道20年的許志豪，終於將於6月19日在Legacy Taipei舉辦首場個人演唱會。消息公布後，獲得眾多圈內好友熱情支持，于美人大手筆包下100張門票力挺，許效舜、王彩樺、蔡秋鳳、張秀卿等星友也紛紛送上祝福，展現他的好人緣。

談到與寶媽的緣分，許志豪笑說，疫情期間經常透過臉書直播與粉絲互動，當時寶媽和妹妹都會固定留言支持。直到疫情解封後，兩人因錄影節目有了更多交流，寶媽才親口坦承是他的粉絲，讓他既驚喜又感動。

之後雙方不時相約聚餐，逐漸培養出如家人般的忘年情誼，因此在確定舉辦演唱會後，他第一時間便邀請寶媽到場觀賞。

近來許志豪全力投入演唱會籌備，談到好友們的熱情應援，忍不住直呼感動。他透露，包括許效舜、康康等人都不斷詢問是否需要幫忙、該送什麼賀禮，但他總是笑回：「人來就好。」來自好友們的支持與鼓勵，也成為他備戰演唱會的重要動力。

至於緋聞女友翁鈺鈞是否有機會擔任演唱會嘉賓？許志豪則表示目前沒有相關安排，笑說希望把焦點留給演唱會本身，專心把最好的演出呈現給觀眾。

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