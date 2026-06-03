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娛樂 最新消息

道枝駿佑認輸了 被問「戀愛差在哪」羞認：我也不懂

道枝駿佑首度擔綱電影男主角，完美應導演要求變身「普通感少年」。（采昌提供）道枝駿佑首度擔綱電影男主角，完美應導演要求變身「普通感少年」。（采昌提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本青春純愛電影《妳最後留下的歌》由《即使，這份戀情今晚會從世上消失》黃金團隊時隔4年再度集結打造，準備再次挑戰觀眾淚腺。

道枝駿佑首度扛起電影男主角重任，向來以王子系外貌、耀眼偶像形象深植人心的他，這回被導演要求徹底拋開光環，演出一名「再普通不過的少年」。導演透露，相較於《即使，這份戀情今晚會從世上消失》中帶有理想化色彩的角色，新片男主角更貼近現實，甚至有些缺乏自信，情緒也更加內斂複雜。

談到這次的挑戰，道枝駿佑笑說自己其實常被別人形容有種「普通感」，但一直不太理解那到底是什麼意思，因此拍攝時乾脆讓自己維持最自然、最放鬆的狀態去演出。「我覺得普通反而最難演，不能太亮眼，也不能太陰鬱，要找到剛剛好的平衡點。」

道枝駿佑（右）的完美演出，讓搭檔的生見愛瑠（左）大讚他就像是角色本人。（采昌提供）道枝駿佑（右）的完美演出，讓搭檔的生見愛瑠（左）大讚他就像是角色本人。（采昌提供）

片中，道枝飾演的少年因音樂與女主角相遇，兩人攜手走過長達十年的青春歲月。對於角色的感情變化，道枝認為那不只是單純的戀愛，而是夾雜著依賴、羨慕、嫉妒與成長的複雜情緒。他坦言：「我覺得比較接近愛。」不過當被追問究竟該如何區分「戀」與「愛」時，他卻瞬間害羞笑場，老實招認：「其實我自己也不太懂。」青澀又真誠的反應，意外與角色高度重疊。

道枝的演出也獲得女主角生見愛瑠大力稱讚。她表示，道枝擁有一種能自然營造真實空氣感的能力，「當時的他真的很像角色本人。」她更爆料，原本以為道枝是什麼都會的完美偶像，實際合作後才發現他私下其實有點天然呆，偶爾流露出的可愛模樣，讓整個劇組都被療癒。《妳最後留下的歌》將於6月5日在台上映。

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