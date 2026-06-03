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娛樂 最新消息

香蕉哥哥26年首場見面會淚崩！堅守兒童台原因曝光

香蕉哥哥出道26年首場見面會擠爆三層樓。（東森電視提供）香蕉哥哥出道26年首場見面會擠爆三層樓。（東森電視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕兒童節目主持人香蕉哥哥5月31日在板橋大遠百，舉辦出道26年來首場個人見面會。活動現場湧入大批粉絲，不僅舞台前擠得水洩不通，連商場2、3樓走廊與樓梯間都站滿人潮，粉絲們更熱情高喊，希望香蕉哥哥能「一路辦到80歲、100歲！」

身為台灣兒童娛樂圈代表人物，香蕉哥哥陪伴無數觀眾成長，見面會當天更上演「一蕉傳三代」的溫馨畫面。當年守在電視機前跟著唱跳的小朋友，如今已成家立業，帶著孩子甚至孫子一同到場支持。當經典歌曲《卡加布列島》響起時，全場上千名粉絲齊聲大合唱，震撼場面也讓香蕉哥哥感動不已。

為了力挺這場別具意義的見面會，YOYO家族哥哥姐姐們特別換上客製化「香蕉裝」現身應援，不僅高舉「吃掉小孩」趣味字牌炒熱氣氛，更與香蕉哥哥一起唱跳經典歌曲《釣魚記》。

活動中還出現令人驚喜的彩蛋。當年與香蕉哥哥一同拿下金鐘獎的經典節目《大頭小狀元》，其中靈魂角色「大頭」的玩偶與操偶師驚喜登台。久別重逢的畫面，讓一向以陽光形象示人的香蕉哥哥瞬間淚崩，感動落淚。

談到一路走來的心情，香蕉哥哥真情流露表示：「這26年來，並非沒有動過離開的念頭，但我覺得是你們，一直把我留在這個地方。」他也向台下粉絲感性告白：「因為看到你們的笑容，就會捨不得離開。做這件事只要我是開心的，我相信我都可以做很久很久，因為有你們都在。」

面對媒體平台快速變遷，香蕉哥哥始終堅守兒童節目第一線，持續用熱情陪伴孩子成長。他也勉勵現場大朋友、小朋友，一定要找到讓自己快樂的事，因為「快樂的事可以讓你做很久很久，也不怕面對生活中的困難。」

這場見面會不僅是粉絲同樂的聚會，更像是一場向26年來始終守護孩子笑容的兒童節目工作者致敬的盛會。香蕉哥哥也與粉絲相約，未來會繼續帶著正向與熱情一路唱跳下去，「有活力地唱跳到換人工關節的時候！」

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